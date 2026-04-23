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▲朱軒洋（左）、吳卓源（右）昨日公開認愛，吳卓源挨酸是小三被扶正了。（圖／伯樂影業提供）

▲Cindy的限動左下角拍到冰棒的包裝上，印有「茉莉綠茶外殼」的字樣。（圖／Cindy IG@cindyhhh32）

▲朱軒洋前女友Cindy曾在吳卓源的貼文底下留言：「那我男友在你身上嗎？」（圖／吳卓源IG＠juliawu94）

▲吳卓源靠手寫信宣布與朱軒洋交往。（圖／華研提供）

男星朱軒洋2年前在網紅女友Cindy出國期間，偷偷與吳卓源約會，被狗仔抓包劈腿。事後朱軒洋與Cindy分手，吳卓源則被罵是小三，想不到兩人昨（22）日高調認愛，讓吳卓源再度挨轟是「小三扶正」；至於朱軒洋的舊愛Cindy，她沒針對此事發文，但昨晚限時動態上傳綠色包裝的零食照片，其中一支紅心芭樂的冰棒上，更印有「綠茶外殼」的字樣，讓粉絲笑說這是「高級酸」。朱軒洋、吳卓源昨日公開認愛，表示經過2年前的風波後，兩人都對彼此還有好感，在這樣的前提下開始交往。外界對於他們的戀情發展普遍不看好，朱軒洋的前女友Cindy則被視為這場感情風波的受害者，大家也很好奇她對於朱軒洋認愛吳卓源的看法。對此，Cindy沒有公開發文寫下任何文字，只是默默在限時動態上傳一張照片。只見照片中有綠色包裝的洋芋片和冰棒，且冰棒包裝上還寫著紅心芭樂的雪糕有「茉莉綠茶外殼」。這張圖似乎表達了Cindy當初被戴綠帽的心境，「綠茶外殼」更被粉絲解讀成是在開酸吳卓源。其實過去Cindy就曾多次針對被劈腿一事進行反擊，她曾在吳卓源的貼文留言：「那我男友在你身上嗎？」也曾截圖吳卓源否認自己當小三的發言，嗆辣寫道：「你確定？」可見Cindy在被劈腿後，其實也相當氣憤，但又無可奈何，只能趕快切割渣男，讓生活重回正軌。