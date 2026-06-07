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曾出演過民視《新兵日記》、《風水世家》、《好運來》、電影《血觀音》等知名作品的演員傅子純，今（7）日傳出罹患血癌在淡水馬偕醫院過世，民視稍早回應證實消息，透露他是在旅遊返台後身體突然不適，今天下午再因不明原因突然失去心跳，家人趕緊送往淡水馬偕醫院急救，最終仍宣告不治，享年46歲。根據了解，傅子純才剛結束印尼峇里島的度假行程返台，沒想到身體狀況突然急遽惡化，今日下午，他因不明原因突然失去呼吸心跳，家屬見狀緊急將他送往淡水馬偕醫院急救，雖然醫護人員奮戰了數小時，最終仍宣告不治，突如其來的噩耗讓家屬悲痛不已，目前正低調處理後續相關事宜。傅子純出生自1980年，早年以模特兒身分出道，之後轉戰戲劇圈發展，憑藉高挑外型與穩健演技逐漸累積知名度，他主要活躍在偶像劇和八點檔之中，並在《新兵日記》、《風水世家》、《甘味人生》、《好運來》等作品中展現不同魅力。近年傅子純更成為民視八點檔的當家男主角之一，他擅長詮釋歷經人生波折的角色，將人物情感細膩呈現，累積大批忠實粉絲；除了演藝事業外，他低調的個性也獲得不少好評，是兼具實力與人氣的本土劇代表演員。傅子純今（7）日下午四點多因急性血癌引發突發症狀，經淡水馬偕醫院全力搶救後宣告無效病逝，享年46歲。據了解，傅子純日前才剛結束一段前往印尼峇里島的放鬆渡假行程，不料返台後病情毫無預警地突然爆發。今日下午，他突然失去呼吸心跳，情況極度危急，家屬緊急將其送往淡水馬偕醫院進行搶救。在急診室內，醫療團隊與死神賽跑，連續施以多次心肺復甦術（CPR）與各項緊急救治措施。遺憾的是，由於急性病情來得過於兇猛，歷經數小時的全力搶救，最終仍無法挽回他的生命。家屬在突如其來的噩耗與巨大的悲痛中，強忍淚水處理後續事宜。傅子純的驟然離世，不僅是其家屬心中永遠的痛，更是台灣影視界的一大損失。他銀幕上英挺帥氣的身影、經典的螢幕形象，以及對待表演藝術那份純粹與敬業的態度，將永遠留在所有台灣觀眾的心中。願逝者安息，也請家屬節哀珍重。