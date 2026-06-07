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🟡百貨公司、地下街

▲在「大型購物中心、百貨公司、捷運地下街」等大型室內空間，也能達到種花的效果。（示意圖／記者周淑萍攝）

🟡公車、定點重開機制

▲皮克敏手遊《Pikmin Bloom》有穿戴各種飾品的特殊皮克敏，隨著台灣進入梅雨季，「雨天皮克敏」成為玩家攻略對象。（圖／《Pikmin Bloom》官網）

🟡雨天限定藍皮克敏捕捉攻略

皮克敏手遊《Pikmin Bloom》風潮延燒，玩家出門「開花」已經成為每天必做任務，不過台灣近日受梅雨鋒面影響，全台降雨機率都相當高，為了讓玩家在雨天也能持續推進進度，《NOWNEWS》透過本文整理出3大「不淋雨種花攻略」，讓人在室內也能輕鬆享受遊戲樂趣。首要的室內種花策略，便是利用都市中的大型室內空間，由於《Pikmin Bloom》的種花機制主要是偵測玩家的「現實移動距離」，只要地圖上的座標產生變動就能成功判定，因此，例如「大型購物中心、百貨公司、捷運地下街」等，玩家可以在舒適的冷氣房中輕鬆累積步數，在遊戲地圖上留下滿滿的花路。善用慢速的大眾運輸工具也是雨天種花的進階技巧，《Pikmin Bloom》種花的時速上限約16至20公里，如果在雨天「搭乘公車」，特別是走走停停的繁華路線，系統都會判定為有效移動，達到「坐著漂移」輕鬆賺步數、種花數的快樂。此外，如果完全不想踏出家門或辦公室，有資深玩家分享，可以運用遊戲中「定點重開」的隱藏機制；在《Pikmin Bloom》遊戲地圖上會有「格子」，格子每隔5分鐘可以種植一次花朵，玩家在室內打開種花功能，種下第1朵花後便「馬上關閉」，此時系統只會扣除1片花瓣。接著設定 5 分鐘的鬧鐘，時間一到再次重覆步驟，透過這個循環，能以極低的花瓣消耗量，定點刷出遊戲金幣與花苗步數，不過整體效率較差。除了種花，雨天更是收集稀有變體皮克敏的絕佳時機，當現實世界下雨、且遊戲地圖內也同步顯示雨天特效時，玩家只要前往只有「路邊（長椅）」圖示的區域打開探測器（雷達），若發現探測清單中出現特殊的「天氣圖示（雲朵與太陽）」，使用後就有極高機率獲得雨天限定的「樹葉帽藍色皮克敏」花苗。《Pikmin Bloom》提醒，雨天出門雖然有機會捕捉到限定皮克敏，但務必將交通安全放在第一位，切勿因低頭看手機而忽略路況，此外，皮膚科醫生也特別呼籲，雨天出門若不慎淋雨，導致鞋襪或衣服長時間潮濕，容易引發濕疹、香港腳或黴菌感染。