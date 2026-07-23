大暑節氣於今（23）日到來，大暑象徵一年中最熱、陽氣最旺時期，今年還碰上寅午戌三合火局，氣場將更加炎熱。根據命理專家楊登嵙、柯柏成、小孟老師表示，大暑有「9禁忌」需要留意，包括不宜熬夜、長時間曝曬等，且大暑當日萬事不宜，千萬別做搬家等重要大事。若想在大暑改運者，可以參考5種開運方法，如裝清水、送別人飲料或吃大薯等，能讓轉換磁場變更旺。《NOWNEWS》整理大暑禁忌、大暑開運法，帶領讀者快速掌握。
2026大暑撞三合火局！氣場更炎熱：理智線容易斷
2026年節氣大暑落在國曆2026年7月23日凌晨3時12分48秒，大暑象徵一年中陽氣最盛、天氣最炎熱的時期，太陽到達黃經120度即為大暑。今年大暑剛好碰上寅午戌三合火局，午與未又六合，因此氣場特徵不是普通的炎熱，要特別注意脾氣﹐理智線容易斷線。同時，古人認為大暑期間氣場過度浮躁動盪，因此萬事不宜，應放慢步調避免過度勞動。
今天大暑萬事不宜！別犯9禁忌：熬夜、狂吹冷氣都禁止
📍大暑禁忌1：避免長時間曝曬
大暑天氣過度炎熱，因此不宜在外曝曬太久，建議穿著吸汗、排熱、輕便的衣服，外出戴帽遮陽，預防脫水與中暑。
📍大暑禁忌2：忌辛辣與油膩食物
大暑不宜吃太麻辣或太油的食物，增加腸胃負擔，容易疲倦、消化不良。
📍大暑禁忌3：忌空腹喝茶
切勿空腹飲茶，尤其是腸胃狀況較差者更要避免。
📍大暑禁忌4：不要一直吹冷氣
長時間待在不通風的冷氣房，可能會頭暈、鼻塞、及皮膚乾燥等不適。
📍大暑禁忌5：忌冰品冷飲和一次大量喝水
大暑天氣悶熱，倘若吃太冰冷食物容易頭暈頭脹，過度寒涼可能損傷身體，也不建議一次喝大量水，應少量、多次補水，避免影響消化。
📍大暑禁忌6：不要熬夜
炎熱天氣本就易讓人感到疲倦、提不起勁，若加上熬夜可能會影響精氣神，建議保持充足睡眠，可午睡約30分至1小時。
📍大暑禁忌7：忌過度勞動、心浮氣躁
大暑悶熱潮濕，應減少劇烈運動，避免長時間曝曬中暑。切勿心浮氣躁，高溫容易讓人心煩、焦慮、食慾下降。
📍大暑禁忌8：生肖龍別出入陰暗潮濕處
屬龍者當日要當心煞氣過重，需避免出入陰暗潮濕處，防範無妄之災，也要注意中暑。
📍大暑禁忌9：萬事不宜
大暑農民曆顯示萬事不宜，民俗上建議減少搬家、動土等重大動作，以免過熱引發中暑。
大暑開運攻略！快送飲料、裝清水：簡單5招速開運
📍大暑開運第1招：清水開運法
準備一杯乾淨清水，以透明玻璃杯盛裝，放在住家或辦公桌的北側，旁邊放一件白色、銀色或金屬製的小物。放置時指定一個明確願望，放到當天傍晚即可倒掉並清洗杯子，不要長期擺成積水。這是取「金生水、水調候」之意，重點在提醒自己冷靜、理清方向，不是神奇物品本身。
📍大暑開運第2招：清灶去燥法
今年火土特別旺，廚房、爐灶、電器旁的油污與雜物容易形成「火濁之象」。大暑當日可以清潔擦拭爐灶及排油煙機外部，也可清掉冰箱裡過期、發霉、久放不用的食品。 同時建議，檢查插座、延長線及容易發熱的電器﹐非必要的插頭都要拔掉，並減少家中或辦公室南方位置堆放紅色雜物與空紙箱。
📍大暑開運第3招：施水積福法
大暑最有意義的開運行動，是向清潔人員、保全、司機、外送員或戶外工作者﹐順手提供冰涼的一瓶水、飲料。傳統上稱為「施水得福」，現代意義則是把節氣開運落實成對人的照顧，與其在寺廟裡點一百支香，不如實際幫助一位在烈日下工作的人，清涼的善報很快就會回應到自己身上。
📍大暑開運第4招：完成一件拖延已久的事
這個節氣適合做「收束、歸檔、結案」，比如打個電話催收一筆應收款、整理一個專案資料夾，或處理一件一直不願面對的行政事項等。
📍大暑開運第5招：吃根莖食物
建議可吃根莖食物，尤其蕃薯最好，其音同暑，可挑選大根蕃薯來吃，代表大暑（大薯）。當然麥當勞、肯德基的大薯條音同，也可買來吃，也有開運效果。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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2026年節氣大暑落在國曆2026年7月23日凌晨3時12分48秒，大暑象徵一年中陽氣最盛、天氣最炎熱的時期，太陽到達黃經120度即為大暑。今年大暑剛好碰上寅午戌三合火局，午與未又六合，因此氣場特徵不是普通的炎熱，要特別注意脾氣﹐理智線容易斷線。同時，古人認為大暑期間氣場過度浮躁動盪，因此萬事不宜，應放慢步調避免過度勞動。
📍大暑禁忌1：避免長時間曝曬
大暑天氣過度炎熱，因此不宜在外曝曬太久，建議穿著吸汗、排熱、輕便的衣服，外出戴帽遮陽，預防脫水與中暑。
📍大暑禁忌2：忌辛辣與油膩食物
大暑不宜吃太麻辣或太油的食物，增加腸胃負擔，容易疲倦、消化不良。
📍大暑禁忌3：忌空腹喝茶
切勿空腹飲茶，尤其是腸胃狀況較差者更要避免。
📍大暑禁忌4：不要一直吹冷氣
長時間待在不通風的冷氣房，可能會頭暈、鼻塞、及皮膚乾燥等不適。
大暑天氣悶熱，倘若吃太冰冷食物容易頭暈頭脹，過度寒涼可能損傷身體，也不建議一次喝大量水，應少量、多次補水，避免影響消化。
📍大暑禁忌6：不要熬夜
炎熱天氣本就易讓人感到疲倦、提不起勁，若加上熬夜可能會影響精氣神，建議保持充足睡眠，可午睡約30分至1小時。
📍大暑禁忌7：忌過度勞動、心浮氣躁
大暑悶熱潮濕，應減少劇烈運動，避免長時間曝曬中暑。切勿心浮氣躁，高溫容易讓人心煩、焦慮、食慾下降。
📍大暑禁忌8：生肖龍別出入陰暗潮濕處
屬龍者當日要當心煞氣過重，需避免出入陰暗潮濕處，防範無妄之災，也要注意中暑。
📍大暑禁忌9：萬事不宜
大暑農民曆顯示萬事不宜，民俗上建議減少搬家、動土等重大動作，以免過熱引發中暑。
📍大暑開運第1招：清水開運法
準備一杯乾淨清水，以透明玻璃杯盛裝，放在住家或辦公桌的北側，旁邊放一件白色、銀色或金屬製的小物。放置時指定一個明確願望，放到當天傍晚即可倒掉並清洗杯子，不要長期擺成積水。這是取「金生水、水調候」之意，重點在提醒自己冷靜、理清方向，不是神奇物品本身。
📍大暑開運第2招：清灶去燥法
今年火土特別旺，廚房、爐灶、電器旁的油污與雜物容易形成「火濁之象」。大暑當日可以清潔擦拭爐灶及排油煙機外部，也可清掉冰箱裡過期、發霉、久放不用的食品。 同時建議，檢查插座、延長線及容易發熱的電器﹐非必要的插頭都要拔掉，並減少家中或辦公室南方位置堆放紅色雜物與空紙箱。
大暑最有意義的開運行動，是向清潔人員、保全、司機、外送員或戶外工作者﹐順手提供冰涼的一瓶水、飲料。傳統上稱為「施水得福」，現代意義則是把節氣開運落實成對人的照顧，與其在寺廟裡點一百支香，不如實際幫助一位在烈日下工作的人，清涼的善報很快就會回應到自己身上。
📍大暑開運第4招：完成一件拖延已久的事
這個節氣適合做「收束、歸檔、結案」，比如打個電話催收一筆應收款、整理一個專案資料夾，或處理一件一直不願面對的行政事項等。
📍大暑開運第5招：吃根莖食物
建議可吃根莖食物，尤其蕃薯最好，其音同暑，可挑選大根蕃薯來吃，代表大暑（大薯）。當然麥當勞、肯德基的大薯條音同，也可買來吃，也有開運效果。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。