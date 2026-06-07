血癌初期症狀不明顯，發病後，惡化速度非常快速，曾出演過《新兵日記》、《風水世家》等作品的演員傅子純，今（7）日被證實，因血癌在淡水馬偕醫院過世，享年46歲，不只震撼演藝圈，也讓許多觀眾相當訝異。台北慈濟醫院血液科主任高偉堯說明，血癌症狀以「感染、發燒、出血、貧血」為主，原因可能與基因異常有關，治療關鍵在「骨髓移植」，移植後若復發，5年存活率可能只剩下7%，50歲以上更是驟減至3%。
血癌是什麼？有什麼症狀？
高偉堯指出，血癌又稱為「白血病」，主要是白血球失去正常的分化能力和老化死亡現象，造成不正常的白血球不斷增生，逐漸取代骨髓內的正常造血細胞；血癌有急性、慢性之分，急性血癌又可分為骨髓性、淋巴性2種，前者發生率為每10萬人口3至5人，是發生率最高的「成人血癌」，而後者則以小孩居多。
高偉堯說明，血癌症狀以「感染、發燒、出血、貧血」為主，治療前會在檢查時藉由白血球數量、基因狀態等判斷療效，再決定病人是否要在第一時間進行骨髓移植；提醒民眾，若莫名出現1週以上「蒼白無力、感染發燒、瘀青、出血不止、骨骼疼痛、淋巴結腫脹」等症狀，務必前往醫療院所進行血液與骨髓檢查。
預防大於治療 血癌是日常累積的產物
台北榮總遺傳優生科主任張家銘則說明，血癌和基因的突變有較大關聯，「老化與壓力」是基因突變的催化劑，年紀變大是自然現象，但也意味著，細胞複製錯誤的機率增加，若再加上慢性發炎、糖尿病、心血管疾病、失眠、壓力過大，這些壞細胞就更容易壯大。
白血病很少是「突然發生」的，更常見的情況是「早就在體內悄悄醞釀，只是我們沒有察覺」；像是「聞清潔劑、偶爾抽菸、吃點加工食品、熬夜工作」等小動作，最後都讓身體某處的細胞開始走錯路。想要降低血癌風險，民眾平時可以掌握5大重點：
◾採取抗發炎飲食（地中海飲食、低糖、高纖）
◾每週3次有氧運動（快走、騎腳踏車）
◾保持情緒穩定、學會放鬆（冥想、寫日記）
◾每晚睡足7小時
◾減少暴露環境毒素（清潔劑、油煙）
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高偉堯指出，血癌又稱為「白血病」，主要是白血球失去正常的分化能力和老化死亡現象，造成不正常的白血球不斷增生，逐漸取代骨髓內的正常造血細胞；血癌有急性、慢性之分，急性血癌又可分為骨髓性、淋巴性2種，前者發生率為每10萬人口3至5人，是發生率最高的「成人血癌」，而後者則以小孩居多。
高偉堯說明，血癌症狀以「感染、發燒、出血、貧血」為主，治療前會在檢查時藉由白血球數量、基因狀態等判斷療效，再決定病人是否要在第一時間進行骨髓移植；提醒民眾，若莫名出現1週以上「蒼白無力、感染發燒、瘀青、出血不止、骨骼疼痛、淋巴結腫脹」等症狀，務必前往醫療院所進行血液與骨髓檢查。
台北榮總遺傳優生科主任張家銘則說明，血癌和基因的突變有較大關聯，「老化與壓力」是基因突變的催化劑，年紀變大是自然現象，但也意味著，細胞複製錯誤的機率增加，若再加上慢性發炎、糖尿病、心血管疾病、失眠、壓力過大，這些壞細胞就更容易壯大。
白血病很少是「突然發生」的，更常見的情況是「早就在體內悄悄醞釀，只是我們沒有察覺」；像是「聞清潔劑、偶爾抽菸、吃點加工食品、熬夜工作」等小動作，最後都讓身體某處的細胞開始走錯路。想要降低血癌風險，民眾平時可以掌握5大重點：
◾採取抗發炎飲食（地中海飲食、低糖、高纖）
◾每週3次有氧運動（快走、騎腳踏車）
◾保持情緒穩定、學會放鬆（冥想、寫日記）
◾每晚睡足7小時
◾減少暴露環境毒素（清潔劑、油煙）