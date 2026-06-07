本周最新咖啡優惠出爐，7-11今（7）日起黃金蕎麥茶買10送10，若自備杯扣5元，單杯最低25元爽喝，「LINE禮物」也有7-11咖啡買一送一電子票券。全家限時祭出大杯單品美式買1送1可線上寄杯；萊爾富咖啡買49送50。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（6月7日至6月13日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。  

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🟡7-ELEVEN 
📍APP｜6月7日至6月9日
◾黃金蕎麥茶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）
◾咖啡珍珠歐蕾／冰黑糖粉粿蕎麥茶買6送3，6.7折（原價75元、特價50元）
◾黃金蕎麥奶茶買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
◾冰淇淋紅茶買6送3，6.7折（原價65元、特價43元）

▲7-11「一起品茶趣」黃金蕎麥茶買10送10自6月7日起。（圖／7-11提供）
▲7-11「一起品茶趣」黃金蕎麥茶買10送10自6月7日起。（圖／7-11提供）
📍門市｜6月5日至6月7日
◾特選美式第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特選拿鐵第2杯10元，5.6折（原價80元、特價45元）
◾大杯燕麥拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾好時經典可可買1送1，5折（原價75元、特價38元）
◾琥珀小葉燕麥奶茶2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）
◾統一布丁冰沙2杯120元，7.1折（原價85元、特價60元） 

▲7-11門市特選拿鐵第2杯10元，5.6折相當於半價。（圖／業者提供）
▲7-11門市特選拿鐵第2杯10元，5.6折相當於半價。（圖／業者提供）
📍APP｜6月1日至6月10日
◾特大杯濃萃美式買8送8，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯濃萃拿鐵／厚乳拿鐵12杯600元，5.9折（原價85元、特價50元）
◾西西里風檸檬咖啡系列12杯680元，7.1折（原價80元、特價57元）
◾風味飲系列指定熱飲12杯540元，6.9折（原價65元、特價45元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶12杯500元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青12杯500元，6.9折（原價60元、特價42元） 

▲7-11線上寄杯開跑畢業季優惠，特大杯濃萃美式買8送8。（圖／7-11提供）
▲7-11線上寄杯開跑畢業季優惠，特大杯濃萃美式買8送8。（圖／7-11提供）
📍foodomo｜6月1日至6月30日
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
◾大杯精品馥芮白買2送1，6.7折（原價120元、特價80元）

▲foodomo限定7-11咖啡外送優惠。（圖／業者提供）
▲foodomo限定7-11咖啡外送優惠。（圖／業者提供）
📍門市｜4月29日至6月9日
◾大杯紅寶石葡萄柚冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
◾大杯黑爵士黑醋栗冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元） 

▲7-11門市精品冰磚美式任選買1送1。（圖／業者提供）
▲7-11門市精品冰磚美式任選買1送1。（圖／業者提供）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰精品拿鐵買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾特大杯梔子花青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）➡️點此購買
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買 
◾特大杯冰濃萃美式咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元） ➡️點此購買

▲「LINE禮物」推出7-11電子票券可送禮自用，形同另類寄杯。（圖／翻攝畫面）
▲「LINE禮物」推出7-11電子票券可送禮自用，形同另類寄杯。（圖／翻攝畫面）
🟡全家便利商店 
📍APP｜6月5日至6月15日
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）

▲全家APP限時推出大杯單品美式買1送1。（圖／翻攝畫面）
▲全家APP限時推出大杯單品美式買1送1。（圖／翻攝畫面）
📍門市｜6月5日至6月9日
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元） 

▲全家門市至6月9日限定，特大杯美式、特大杯拿鐵2杯95元。（圖／業者提供）
▲全家門市至6月9日限定，特大杯美式、特大杯拿鐵2杯95元。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
📍門市｜5月27日至6月23日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾新摩卡咖啡特價39元，5.2折（原價75元、特價39元）
◾大杯水果茶特價69元，8.6折（原價80元、特價69元）
◾特大杯四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）至6月9日

📍APP｜5月27日至6月30日
◾大杯特濃美式買49送50，5折（原價55元、特價27元）
◾大杯特濃拿鐵買49送50，5折（原價65元、特價32元） 

▲萊爾富至6月9日，特大杯四季春茶、紅玉紅茶買1送1。（圖／業者提供）
▲萊爾富至6月9日，特大杯四季春茶、紅玉紅茶買1送1。（圖／業者提供）
🟡星巴克
6月8日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。   

▲6月8日周一uniopen聯名卡買大杯以上買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）
▲6月8日周一uniopen聯名卡買大杯以上買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）
🟡美廉社
📍APP｜5月27日至6月23日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）   

▲美廉社APP咖啡線上寄杯買5送5。（圖／業者提供）
▲美廉社APP咖啡線上寄杯買5送5。（圖／業者提供）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即日起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）   

▲全聯分批取限時優惠。（圖／業者提供）
▲全聯分批取限時優惠。（圖／業者提供）
🟡路易莎咖啡
路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。   

▲路易莎會員咖啡飲品在上午11時前第2杯5折。（圖／業者提供）
▲路易莎會員咖啡飲品在上午11時前第2杯5折。（圖／業者提供）
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黃韻文編輯記者

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媒體資歷至今16年，《電腦DIY》雜誌2年期間累積專題採寫能力；隨後於《蘋果日...