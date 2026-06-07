傅子純因出演《意難忘》、《娘家》、《新兵日記》等民視而廣為人知，但傳出罹患血癌消息，今（7）日卻下午病逝淡水馬偕醫院，民視稍早證實死訊，透露他下午四點多因急性血癌引發突發症狀，經淡水馬偕醫院全力搶救後宣告無效病逝，享年46歲。而傅子純最後一篇貼文，停留在520帶老婆去泡溫泉，2週後就傳出噩耗，劇迷不捨湧入留言，祝他一路好走。
傅子純最後貼文停留520 2週後血癌病逝馬偕醫院
傅子純樂於分享生活，除了工作幕後，還有跟藝人朋友私下的相處畫面，最新一篇貼文，則是帶老婆入住高級酒店泡溫泉，化身寵妻魔人寫下：「520帶老婆去泡溫泉🥰 #安太座 #懂生存的男人 #飯店 #對飯店的期待。」只是沒想到這卻成了生前最後一篇貼文。
許多民視觀眾得知他離世後，湧入貼文留言：「R.I.P」並配上爆哭的表情符號，紛紛錯愕震驚與不捨。
血癌又稱白血病，若出現不明原因貧血、容易喘、頭暈、持續發燒，或皮膚異常瘀青、牙齦與鼻腔反覆出血等情況，應盡快前往醫院「血液腫瘤科」接受抽血檢查。由於造血系統一旦被癌細胞佔據，正常血球就無法順利生成，進而導致紅血球不足造成臉色蒼白、極度疲倦、稍微活動就心悸或呼吸急促；血小板不足則會出現不明瘀青、凝血異常；白血球功能異常時，免疫力也會下降，容易反覆發燒、感冒久未痊癒，甚至出現不明感染症狀。
我是廣告 請繼續往下閱讀
傅子純樂於分享生活，除了工作幕後，還有跟藝人朋友私下的相處畫面，最新一篇貼文，則是帶老婆入住高級酒店泡溫泉，化身寵妻魔人寫下：「520帶老婆去泡溫泉🥰 #安太座 #懂生存的男人 #飯店 #對飯店的期待。」只是沒想到這卻成了生前最後一篇貼文。
許多民視觀眾得知他離世後，湧入貼文留言：「R.I.P」並配上爆哭的表情符號，紛紛錯愕震驚與不捨。
血癌又稱白血病，若出現不明原因貧血、容易喘、頭暈、持續發燒，或皮膚異常瘀青、牙齦與鼻腔反覆出血等情況，應盡快前往醫院「血液腫瘤科」接受抽血檢查。由於造血系統一旦被癌細胞佔據，正常血球就無法順利生成，進而導致紅血球不足造成臉色蒼白、極度疲倦、稍微活動就心悸或呼吸急促；血小板不足則會出現不明瘀青、凝血異常；白血球功能異常時，免疫力也會下降，容易反覆發燒、感冒久未痊癒，甚至出現不明感染症狀。