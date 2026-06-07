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▲收藏家之子Bryan（左）求助無門，最終找到Ben幫忙。（圖／翻攝自Reckless Ben YouTube）

近期歐美社群最受矚目的話題之一，莫過於百萬YouTuber Reckless Ben幫83歲老翁追查的20萬美元（約台幣650萬元）樂高案，原本這只是一起收藏品寄賣糾紛，但隨著Ben持續深入調查，事件逐漸擴大，相關影片累積觀看次數已接近2000萬次。更令人意外的是Ben原本與案件毫無關係，最後卻透過法律程序取得部分追訴權，從旁觀者變成案件當事人，也讓整起事件迅速成為全美熱議焦點。事件主角Bryan Mansell的父親老Mansell是一名83歲《星際大戰》超級收藏迷，花費十多年時間蒐集約780套樂高盒組及超過1200個角色人偶，總價值高達20萬美元（約新台幣650萬元）。由於老Mansell近年健康狀況惡化，需要支付龐大醫療費用，Bryan決定出售部分收藏籌措資金，因此將收藏交由全美最大二手樂高連鎖品牌Bricks & Minifigs（BAM）旗下加盟店寄賣。沒想到後來加盟店易主，這批收藏卻突然陷入爭議，甚至一度無法確認下落，讓Bryan承受巨大壓力，也遲遲不敢向病重父親說出實情。案件曝光後傳到百萬YouTuber Reckless Ben耳中，他認為整起事件疑點重重，因此決定介入調查。隨著蒐證過程不斷深入，Ben發現Bryan一家最大的問題並非缺乏證據，而是難以負擔漫長的法律程序。為了能夠持續追查案件，他後來透過法律程序，以象徵性的1美元取得部分追訴權與相關法律資格，正式參與案件後續行動。Ben坦言自己之所以願意投入大量時間與資源，只因不希望一位老人家數十年的心血就此消失，更不願看見一般民眾面對企業時求助無門。取得合法法律身分後，Ben開始公開大量調查內容，並親自前往相關加盟店與企業總部蒐證，希望釐清收藏究竟流向何處，他陸續公開文件、錄音及現場畫面，質疑整起事件不只是加盟店糾紛，而是牽涉整個加盟體系的管理問題。隨著影片持續發酵，BAM總部也被捲入爭議之中，Ben之後前往猶他州追查相關人士時，甚至一度遭警方攔查與逮捕，更牽扯出「摩門黑手黨」，讓案件再度登上各大社群與媒體版面。如今外界關心的已不只是20萬美元樂高收藏是否能夠順利取回，而是整個事件背後究竟發生了什麼事，從83歲老Mansell的畢生收藏，到加盟店易主引發的爭議，再到YouTuber親自下場追查與企業出面回應，每一步發展都持續吸引大量網友關注。即使BAM後續表示願意協助處理相關問題，但Ben仍持續更新調查進度，希望替Bryan一家找回真相，而這批承載父子十多年回憶的《星際大戰》樂高，最終是否能回到原主人手中，也成為外界最關注的後續發展。