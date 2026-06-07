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▲百萬YTR Reckless Ben協助失主調查650萬樂高案，竟意外牽扯出「摩門黑手黨」。（圖／翻攝自Reckless Ben YouTube）

▲650萬樂高案從原本單純的追回失物，到後來成為總流量突破千萬的法律攻防與犯罪紀實。（圖／翻攝自Reckless Ben YouTube）

▲Reckless Ben目前追查650萬樂高案的6支長片、短片總流量，截稿前累積1921萬觀看，且預告將推出第3部。（圖／翻攝自Reckless Ben YouTube）

近期，歐美社群平台最受矚目的話題之一，莫過於百萬YouTuber Reckless Ben（班恩）追查的「650萬樂高案」。乍看之下，這似乎只是一起普通的樂高交易糾紛，但實際上卻牽涉到價值20萬美元（約新台幣650萬元）的《星際大戰》收藏品。事件主角Bryan Mansell的83歲父親，花費十多年時間蒐集約780套《星際大戰》樂高盒組與超過1200個角色人偶，堪稱全美規模最大的私人星戰樂高收藏之一。然而因父親病重需要醫療費用，Bryan決定出售收藏，卻意外捲入一場橫跨多州的法律攻防戰。隨著百萬YouTuber Reckless Ben介入調查，事件不僅牽扯加盟企業爭議、警方搜索與逮捕風波，更衍生出外界熱議的「摩門黑手黨（Mormon Mafia）」陰謀論。《NOWNEWS今日新聞》整理整起事件始末，帶您一次看懂這場轟動全美的離奇風暴。📌650萬樂高案是什麼？📌Bryan與83歲父親為何出售收藏？📌Bricks & Minifigs是什麼公司？📌店面易主後為何爆發所有權爭議？📌百萬YouTuber Reckless Ben為何介入？📌警方搜索與逮捕事件始末📌「摩門黑手黨」傳聞從何而來？📌目前案件最新進度為何？原本只是價值650萬元的樂高寄賣糾紛，卻因百萬YouTuber Reckless Ben追查過程遭搜索、逮捕與法律攻防，讓事件逐漸演變成全美關注的企業與執法爭議。整起事件起源於一批價值約20萬美元的《星際大戰》樂高收藏，Bryan Mansell的父親多年來投入大量時間與金錢收藏相關產品，累積約780套盒組與超過1200個角色人偶，其中不乏已停產的珍貴絕版品。然而隨著父親健康狀況惡化，家人面臨龐大的醫療支出壓力，Bryan決定協助出售部分收藏換取醫療費用，原本只是單純的寄賣交易，卻因加盟店經營權轉移後爆發爭議，讓這批收藏的去向逐漸失去控制。Bryan的父親老Mansell是一名資深《星際大戰》迷，十多年來幾乎收藏了所有能取得的經典星戰樂高產品，從千年鷹號、死星到帝國軍系列戰艦，以及大量限量版角色人偶，都被他視為珍寶般珍藏。隨著年紀增長，老Mansell的健康狀況逐漸惡化，醫療費用也持續增加，家人經過討論後決定出售部分收藏品籌措醫療開銷，因此選擇將收藏交由美國知名二手樂高連鎖品牌Bricks & Minifigs寄賣，沒想到這個決定卻成為整起事件的開端。Bricks & Minifigs（簡稱BAM）是美國最大的二手樂高加盟品牌之一，在收藏玩家與樂高社群中擁有相當高的知名度，2023年Bryan與當地加盟店店主Chrystal Gorman簽訂寄賣契約，約定由店家代售收藏，商品實際售出後再抽取佣金，契約內容也明確記載，在商品尚未售出前所有權仍屬於Bryan一家。然而到了2024年底，Chrystal（第一任店主）因個人因素準備出售店面，總部隨後終止其加盟資格，並安排新經營團隊接手，正是這次店面交接讓後續爭議全面爆發。在加盟店完成交接後，新加盟主Brandon Best與Joshua Johnson接手經營，然而當Bryan依照原契約要求盤點並取回未售出的收藏時卻遭到拒絕。Bryan指出自己多次要求查看庫存與確認商品流向，但始終無法獲得完整資訊。由於賣家與新任加盟店主之間，對於原寄賣契約是否具有延續效力出現重大認知差異，隨著相關影片與錄音內容曝光，兩人逐漸成為網路輿論批評的主要對象，也讓事件開始受到全美關注。真正讓整起事件爆紅的人，是加拿大百萬YouTuber Reckless Ben，本名Ben Schneider，他過去以深入調查爭議組織、企業與宗教團體聞名，曾長期追查山達基教（Scientology）、多層次傳銷與各類網路騙局，因此累積大批支持者。當Ben得知Bryan一家人的遭遇後，認為這已經不是單純的商業糾紛，而是可能涉及收藏品所有權與企業責任問題。Ben甚至透過法律程序，以象徵性的1美元取得部分訴訟權利，讓自己能以當事人身分參與後續程序。之後Ben陸續公開契約內容、店面交接紀錄、相關錄音與訪談影片，並親自前往猶他州追查Bricks & Minifigs總部及相關人士，他製作的系列影片累積千萬觀看次數，也讓原本只在收藏圈流傳的糾紛，迅速成為全美社群熱議事件。隨著Ben持續調查，事件逐漸從商業糾紛演變成執法爭議。根據Ben公開的影片內容，他在猶他州調查期間多次遭到警方攔查與盤問，之後更有報案人指稱失蹤的樂高收藏可能藏在Ben租住的Airbnb內，因此警方持搜索令進行搜查。然而搜索結果並未找到Bryan父親失蹤的樂高收藏，也未發現相關犯罪證據。儘管如此Ben之後仍因其他調查衍生事件遭警方短暫拘留與逮捕，支持者認為警方執法過當，甚至質疑部分行動是否受到特定人士影響；反對者則認為警方只是依照報案內容與法院核發的搜索令執行職務。雙方說法至今仍存在爭議，也使整起事件進一步升高至公共討論層級。隨著案件持續延燒，網路上開始出現所謂「摩門黑手黨（Mormon Mafia）」的討論。值得注意的是「摩門黑手黨」並非正式組織，也沒有任何證據證明存在一個實際運作的秘密團體，這個名稱主要源自部分網友與Ben支持者提出的質疑。由於Bricks & Minifigs總部位於猶他州，而猶他州長期被視為耶穌基督後期聖徒教會（LDS Church，俗稱摩門教）的重要據點。因此當Ben在當地遭遇搜索、攔查與法律程序後，部分網友開始猜測是否存在宗教、商業與地方人脈網絡彼此影響的情況。不過截至目前為止，並沒有任何公開證據證明摩門教會或其官方組織涉入本案。「摩門黑手黨」更多屬於網路社群流傳的陰謀論說法，而非經司法機關認定的事實。截至目前為止，案件仍持續透過法律途徑處理中，Bryan一家仍主張依照原始寄賣契約內容，未售出的樂高收藏所有權應屬於他們，並要求釐清收藏品去向與責任歸屬；而相關加盟店與部分涉案人士則持不同立場。另一方面，Reckless Ben也持續更新調查影片，公開新取得的文件、訪談與法律進展，使案件熱度至今仍未消退。由於牽涉民事契約、收藏品所有權、加盟制度運作以及警方執法程序等多重議題，外界普遍認為即使未來找到失蹤收藏，相關法律爭議仍可能持續數年，這起原本只是價值20萬美元的樂高交易糾紛，如今已演變成全美收藏圈、YouTube社群與法律界高度關注的代表性案件。