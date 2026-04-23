🟡7-ELEVEN

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▲ 7-11「超值五六日」是4月24日至4月26日。（圖／記者黃韻文攝）

🟡全家便利商店

▲全家「5日5好康」是4月24日至4月28日。（圖／全家提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富「限時殺5日」是4月22日至4月26日。（圖／業者提供）

🟡OK超商

▲OK超商「週週超值選」是4月24日至4月26日。（圖／業者提供）

🟡美廉社

▲美廉社APP於4月23日上午9時開賣老山東手工水餃20粒99元，每顆平均不到5元。（圖／美廉社simplemart.com.tw）

▲美廉社APP於4月23日上午9時開賣香菇黑木耳素食手工水餃500克119元。（圖／美廉社simplemart.com.tw）

超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」回歸登場，4月24日至4月26日限時3天，買1送1、買2送2好康都有，本周不只有多款人氣商品，折扣也更低。換算成單件平均特價，此外，多款商品比買一送一半價更便宜，；日本小白鞋清潔濕紙巾原價49元、特價20元；全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是4月24日至4月28日，門市「限時殺5日」是4月22日至4月26日，買一送一商品共5款，換算成單件特價，OKmart推出「週週超值選」，；Niseko新雪口幸福杯2件109元，平均單杯55元。美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，另一款KAWA巧活香菇黑木耳素食手工水餃500g則是119元，個體頗大顆、也是很划算。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止，兌換期限至2026年5月5日。