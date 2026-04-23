🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」回歸登場，4月24日至4月26日限時3天，買1送1、買2送2好康都有，本周不只有多款人氣商品，折扣也更低。
換算成單件平均特價，77乳加10元、UNI氣泡水15元、DyDo日式黑咖啡20元、550ml瓶裝檸檬紅茶10元、新貴派威化棒10元、好時牛奶巧克力23元、Mini蘇打13元、麻辣臭豆腐泡麵30元、農心烏龍麵25元。
此外，多款商品比買一送一半價更便宜，包括瑞士Kagi黑巧克力威化餅乾「35→10元」、約2.9折；日本小白鞋清潔濕紙巾原價49元、特價20元；夏天必備的韓國Frudia防曬霜／防曬乳，原價399元、特價99元，相當於2.5折。
🟡全家便利商店
全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是4月24日至4月28日，包括天然水1公升平均15元、舒味思萊姆氣泡水平均18元、紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕平均25元、草莓起司威化餅平均20元、TWIX焦糖夾心巧克力平均28元、農心辛拉麵平均25元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是4月22日至4月26日，買一送一商品共5款，換算成單件特價，農心海鮮烏龍麵25元、味味A紅燒牛肉湯麵20元、阿奇儂鮮乳坊雪糕20元、農心辛辣白菜袋麵25元、韓國樂天草莓優格碳酸飲15元。
🟡OK超商
OKmart推出「週週超值選」，4月24日至4月26日期間， 味味A紅燒牛肉湯麵買一送一，平均單碗20元；Niseko新雪口幸福杯2件109元，平均單杯55元。
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，4月23日上午9時開賣老山東手工水餃500g（20粒）99元，共有青蔥豬肉、牛肉兩種口味可任選，平均每顆水餃4.9元。
另一款KAWA巧活香菇黑木耳素食手工水餃500g則是119元，個體頗大顆、也是很划算。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止，兌換期限至2026年5月5日。
超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」回歸登場，4月24日至4月26日限時3天，買1送1、買2送2好康都有，本周不只有多款人氣商品，折扣也更低。
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此外，多款商品比買一送一半價更便宜，包括瑞士Kagi黑巧克力威化餅乾「35→10元」、約2.9折；日本小白鞋清潔濕紙巾原價49元、特價20元；夏天必備的韓國Frudia防曬霜／防曬乳，原價399元、特價99元，相當於2.5折。
全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是4月24日至4月28日，包括天然水1公升平均15元、舒味思萊姆氣泡水平均18元、紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕平均25元、草莓起司威化餅平均20元、TWIX焦糖夾心巧克力平均28元、農心辛拉麵平均25元。
門市「限時殺5日」是4月22日至4月26日，買一送一商品共5款，換算成單件特價，農心海鮮烏龍麵25元、味味A紅燒牛肉湯麵20元、阿奇儂鮮乳坊雪糕20元、農心辛辣白菜袋麵25元、韓國樂天草莓優格碳酸飲15元。
OKmart推出「週週超值選」，4月24日至4月26日期間， 味味A紅燒牛肉湯麵買一送一，平均單碗20元；Niseko新雪口幸福杯2件109元，平均單杯55元。
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，4月23日上午9時開賣老山東手工水餃500g（20粒）99元，共有青蔥豬肉、牛肉兩種口味可任選，平均每顆水餃4.9元。
另一款KAWA巧活香菇黑木耳素食手工水餃500g則是119元，個體頗大顆、也是很划算。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止，兌換期限至2026年5月5日。