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▲亞歷山大史都華發聲明道歉。（圖／翻攝自IG@alexanderstewart）

歌曲在串流平台突破10億播放量的加拿大創作歌手亞歷山大史都華（Alexander Stewart）原定今（7）日晚間要在新北市Zepp New Taipei場地開唱，怎料主辦單位昨日突然發出公告，表示演唱會取消，因為亞歷山大史都華沒搭到飛機。亞歷山大史都華本人也在IG用英文發聲致歉，表示自己感到非常沮喪和難過，目前已在協調安排新的演唱會時間。亞歷山大史都華原訂昨日搭機抵台，進行演唱會彩排，並於今晚和台灣的粉絲碰面，想不到如今演唱會要延期。亞歷山大史都華在IG聲明寫道：「致所有原本計畫明晚來看演出的朋友們，真的非常抱歉。由於發生了無法預見的移民（入境）相關問題，我今晚無法登上前往台灣的班機，因此不得不延期明天的演出。」亞歷山大史都華表示，他人已到達機場，「我真的已經盡了一切努力嘗試解決，但他們仍然不允許我登機。我感到非常沮喪和難過。」他說團隊目前已經在著手安排新的演出日期，會盡早公布可行場次。最後，他再度喊話粉絲：「台北，我們很快就會見面。」而演唱會突然取消的消息，讓大批粉絲錯愕，紛紛湧入主辦單位JMG Official的社群留言，「我今天才去取票欸，現在怎麼辦？」、「改期後會保留原本的位置嗎？我已經取票」、「請問可以盡量改成暑假嗎拜託了」、「希望一樣是禮拜日」、「住宿跟車票都訂好了說，有點難過，但遇上班機問題也是無可奈何」。主辦單位對此解釋：「詳細的改期時間與完整退票票券方案，我們將盡速公布。請大家妥善保管手中票券」、「如尚未取票的粉絲，不用前往取票，如已取票的粉絲，則需要麻煩大家保留票券」。看得出來事發緊急，還沒做好完整的退票、改票規劃。現年26歲的亞歷山大史都華被譽為加拿大Z世代的「失戀情歌王子」，以細膩捕捉心碎與遺憾的抒情曲風在全球爆紅，代表作〈i wish you cheated〉等歌曲在跨平台斬獲超過10億次全球串流點閱，並奪下2025年SOCAN最佳病毒歌曲大獎，人氣持續攀升中。