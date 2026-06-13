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▲Lisa將登上世界盃應援舞台。（圖／翻攝自FIFA IG@fifa）

▲FIFA公布2026世界盃美國開幕典禮完整演出卡司。（圖／翻攝FIFA）

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2026年世界盃足球賽首度由美國、加拿大、墨西哥共同主辦，在6/12墨西哥與6/13加拿大完成開幕慶典後，美國也將於台灣時間6/13上午7點30分，於加州SoFi體育場賽事登場前舉辦盛大開幕典禮。根據FIFA公布的演出陣容，美國場將集結流行天后Katy Perry、BLACKPINK成員LISA、饒舌歌手Future，以及Anitta、Rema、Tyla等國際巨星同台演出，堪稱本屆世界盃最具全球流行音樂代表性的開幕活動。另外，FIFA也在此次世界盃首度引進「決賽中場演出」，7月20日決賽日找來瑪丹娜、夏奇拉以及韓國天團BTS來演出，《NOWNEWS今日新聞》整理美國開幕典禮時間、演出卡司與決賽中場秀資訊，帶您一次掌握。活動地點：美國加利福尼亞州英格爾伍德SoFi體育場活動時間：6/13（六） 09:00（台灣時間）開幕時間：6/13（六） 07:30（開賽前90分鐘）AnittaFutureKaty PerryLISARemaTylaKaty Perry：美國流行天后，代表作包括〈Firework〉、〈Roar〉、〈Dark Horse〉等，全球專輯與單曲銷量突破數億張。LISA：BLACKPINK泰籍成員，近年以個人身分活躍國際市場，主演影集《白蓮花大飯店》第三季後人氣再攀高峰。Future：美國知名饒舌歌手，曾推出〈Mask Off〉、〈Life Is Good〉等熱門作品，是當代嘻哈樂壇代表人物之一。Anitta：巴西流行天后，以拉丁流行與雷鬼頓風格聞名，近年持續打進歐美主流市場。Rema：奈及利亞新生代巨星，憑藉〈Calm Down〉紅遍全球，成為Afrobeats代表人物。Tyla：南非人氣歌手，以〈Water〉爆紅國際樂壇，也是唯一同時出現在多地主辦國演出陣容中的焦點人物之一。相較於墨西哥場主打拉丁文化、加拿大場強調多元文化特色，美國場則集結流行、嘻哈、Afrobeats與K-POP等全球最受歡迎的音樂元素。從Katy Perry到LISA，再到Future與Rema，演出陣容橫跨不同世代與市場，也讓不少球迷認為這是本屆世界盃最具國際影響力的開幕典禮。除了三地主辦國的開幕典禮外，FIFA也宣布2026世界盃決賽將首度設置中場秀，成為本屆賽事最受矚目的娛樂亮點之一。根據FIFA與Global Citizen公布資訊，決賽中場秀將於美國紐約MetLife Stadium舉行，並由Coldplay主唱Chris Martin參與策劃，目前公布的演出陣容包括：Madonna、Shakira、BTS。這是Madonna將首度登上世界盃決賽中場秀舞台；Shakira則曾以2010年世界盃主題曲〈Waka Waka〉成為世足經典；BTS成員Jung Kook則曾演唱2022世界盃官方歌曲〈Dreamers〉，讓不少球迷期待BTS在決賽舞台帶來精彩演出。活動地點：紐約大都會人壽體育場（MetLife Stadium）活動時間：7/20（一） 03:00（台灣時間）開幕時間：7/20（一） 03:50（開賽後45分鐘至50分鐘）本屆世界盃在全球多個國家皆有提供免費轉播服務。英國球迷可鎖定BBC與ITV頻道，澳洲觀眾有SBS頻道，愛爾蘭地區則有RTE與Virgin Media Play平台。美國地區的轉播權由Fox取得，將完整播出C羅預計上場的所有葡萄牙賽事。美國觀眾可透過其串流服務Fox One觀看，該平台目前提供3天免費試用。若是身在海外的球迷，專家推薦使用Norton VPN等虛擬私人網路服務切換地區，藉此解鎖各國的免費轉播串流。