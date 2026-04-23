金州勇士剛經歷了一個令人心碎的賽季，不僅連兩年缺席季後賽，團隊薪資更被幾位表現低迷的球員徹底「搶光」。其中，季前風光簽下4680萬美元（約新台幣14.7億元）大約的庫明加（Jonathan Kuminga）表現最令人失望，最終更淪為交易籌碼送往老鷹。美媒《Blue Man Hoop》今日盤點了本季「搶錢不手軟」的四大罪人，直指他們是浪費柯瑞（Stephen Curry）巔峰歲月的罪魁禍首。

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NO.1 庫明加（Jonathan Kuminga）：從未來希望變負債

庫明加（Jonathan Kuminga）無疑是本季勇士最大的痛。球團給出兩年高薪，換來的卻是負0.2的球員替補貢獻值（VORP）以及全隊墊底的勝場貢獻度。在庫明加（Jonathan Kuminga）上場時，勇士戰績僅有9勝11敗，他甚至被批評表現還不如領底薪的球員。更讓勇士臉綠的是，他在被交易至老鷹後，竟然在季後賽大放異彩，讓勇士高層哭暈在廁所。

NO.2 德雷蒙格林（Draymond Green）：傳奇老將的崩塌

這是一個令人難堪的事實，身為四冠功臣的格林（Draymond Green）本季正急速走下坡。他領著2589萬美元（約新台幣8.3億元）的高薪，佔據球隊16.7%的薪資上限，卻繳出生涯近十年來最差的場均籃板與助攻數據。雖然他在附加賽對位雷納德（Kawhi Leonard）時偶有佳作，但整季下來，他在場時勇士的淨評分是低迷的負3.3，這位昔日防守核心已不再是勝利保證。

▲勇士老將德雷蒙格林（Draymond Green）本季各項數據跌至生涯低點，其高額薪資與場上產出的落差成為球隊沈重負擔。（圖／取自金州勇士 X）
▲勇士老將德雷蒙格林（Draymond Green）本季各項數據跌至生涯低點，其高額薪資與場上產出的落差成為球隊沈重負擔。（圖／取自金州勇士 X）
NO.3 梅爾頓（De'Anthony Melton）：低效率的代價

領著超過300萬美元薪資的梅爾頓（De'Anthony Melton），本季產出同樣是負值。雖然他有過ACL手術的病史，但投籃命中率僅40.7%、三分命中率不到3成，這在現代NBA是完全不合格的表現。他的有效投籃命中率是全隊出賽超過26場球員中最差的，這也讓勇士休賽季是否要留下他打上大問號。

NO.4 小柯瑞（Seth Curry）：高薪低能

勇士簽下柯瑞的親弟弟原本是美事一樁，但沒想到變成了沈重的投資失敗。小柯瑞（Seth Curry）因傷病纏身整季僅出賽10場，雖然三分準星依舊高達48.0%，但他在場上的總分鐘數僅133分鐘。換算下來，他每一分鐘的出賽就能領到2.08萬美元（約新台幣65萬元），投資報酬率低到讓球迷吐血。

▲前金州勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）在簽下兩年4680萬美元大約後表現荒腔走板，季中被交易至老鷹後大放異彩。（圖／美聯社／達志影像）
▲前金州勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）在簽下兩年4680萬美元大約後表現荒腔走板，季中被交易至老鷹後大放異彩。（圖／美聯社／達志影像）

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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...