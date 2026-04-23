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▲行政院宣布補助計程車油貼最高6000元。（圖／交通部提供）

中東情勢衝擊能源供給，造成國際油價持續攀升，為穩定大眾運輸票價並減輕運輸業者營運壓力，行政院今（23）日宣布，計程車補助油貼最高6000元，每公升折抵5元，並可一路使用至今年底，駕駛人於8月底前皆可提出申請，補助對象為全國合法登記計程車（不含純電動車）約9萬輛，在下月20日至8月31日開放申請。行政院表示，計程車補助油貼方面，補助對象為全國合法登記之計程車（不含純電動車）約9萬輛，每輛車最高補助6000元，每公升折抵5元，並可一路使用至今年底，駕駛人於8月底前皆可提出申請。行政院表示，本案將由交通部統籌辦理，首波以中油公司為合作對象，符合資格駕駛人可申辦「計程車優惠卡」或使用既有卡片登記，即可享有加油優惠。申請登記時間自今年5月20日起至8月31日，使用期限至今年12月31日，後續登記據點及作業細節將由主管機關另行公告。在其他大眾運輸方面，行政院已指示維持國內陸海空運輸票價穩定，並採取差額補貼及油價折讓等方式，協助公路客運、國內船舶及航空業者因應油價波動。行政院強調，面對國際情勢變化，政府將持續密切關注油價走勢與產業營運情形，滾動檢討相關措施，確保民生物價穩定，並作為運輸產業最堅實的後盾。