效力日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊「龍之子」徐若熙，今（7）日迎接本季第6次先發，在兩聯盟交流賽交手中央聯盟第4名橫濱DeNA海灣之星隊，對決前隊友尾形崇斗，力拚本季個人第3勝，由於是客場作戰，徐若熙今日將走進打擊區，解鎖職業生涯「初打擊」。《NOWnews》整理6月7日，徐若熙日職一軍先發對決橫濱隊的「轉播、比賽時間、賽程、數據分析」，讓您第一時間掌握最新賽況。

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🟡本文重點摘要

📍日職洋聯、央聯戰績表

📍6/7徐若熙日職先發賽程

📍徐若熙近期表現

📍徐若熙球速條件如何？有哪些主力球種？

📍橫濱隊強嗎？目前為央聯B段班

📍6/7徐若熙發對手是誰？尾形崇斗介紹

📍6/7徐若熙日職先發轉播連結

日職洋聯戰績表（截至6月7日賽前）

球隊 比賽 勝率 勝差
埼玉西武獅 58 34 22 2 .607 -
福岡軟銀鷹 56 32 24 0 .571 2
歐力士猛牛 57 30 26 1 .536 4
北海道日本火腿鬥士 59 30 29 0 .508 5.5
千葉羅德海洋 57 27 29 1 .482 7
東北樂天金鷲 57 21 35 1 .375 13
日職央聯戰績表（截至6月7日賽前）

球隊 比賽 勝率 勝差
阪神虎 56 32 23 1 .582 -
養樂多燕子 57 32 24 1 .571 0.5
讀賣巨人 57 31 25 1 .554 1.5
橫濱DeNA 57 25 30 2 .455 7
廣島東洋鯉魚 54 20 31 3 .392 10
中日龍 57 20 36 1 .357 12.5
6/7徐若熙日職先發賽程

對戰組合：福岡軟銀鷹@橫濱DeNA海灣之星

比賽場地：橫濱球場

比賽時間：13：00（台灣時間）

先發投手：尾形崇斗（橫濱DeNA海灣之星 1-0，0.00）VS徐若熙（福岡軟銀鷹 2-3，5.47）

▲福岡軟銀鷹隊「龍之子」徐若熙，今日交手橫濱DeNA海灣之星隊尾形崇斗。（圖／截取自日職官網）
▲福岡軟銀鷹隊「龍之子」徐若熙，今日交手橫濱DeNA海灣之星隊尾形崇斗。（圖／截取自日職官網）
徐若熙近期表現

徐若熙5月31重返一軍，在交流賽對決廣島鯉魚隊，繳出6局82球無失分好投，僅被敲出3安，飆出7次三振，沒有投出保送，最快球速達157公里，最終軟銀隊以3：1擊退廣島隊，徐若熙奪下本季第2勝。當天賽後徐若熙表示，「前面的失敗都是我前往成功的養分，我一定會繼續努力，讓自己變得更好。」

徐若熙球速條件如何？有哪些主力球種？

據《Sportsnavi》分析，徐若熙本季在日職共使用4種球種，速球均速150.6公里（使用率53.4%、揮空率6.8%），變速球均速134.3公里（使用率21%、揮空率22.1%），曲球均速124.7公里（使用率11.7%、揮空率4.2%），滑球均速139.3公里，（使用率13.9%、揮空率12.3%）。

廣島隊強嗎？目前為央聯B段班

橫濱隊目前25勝30敗戰績排在央聯第4，落後龍頭阪神虎隊7場勝差，攻擊端團隊敲出32轟並列墊底，打擊率2成46在央聯排名第2，31次盜壘排名第5，全壘打數雖然不多，但整體打擊率排在前段班。

▲福岡軟銀鷹隊徐若熙今日先發交手橫濱DeNA海灣之星隊，對決前隊友尾形崇斗。（圖／取自橫濱隊官方IG）
▲福岡軟銀鷹隊徐若熙今日先發交手橫濱DeNA海灣之星隊，對決前隊友尾形崇斗。（圖／取自橫濱隊官方IG）
6/7徐若熙發對手是誰？尾形崇斗介紹

徐若熙此役正面對決的是前隊友尾形崇斗。27歲的尾形出身宮城縣，畢業於石川高校，2017年育成選秀第1輪加入軟銀隊，去年在軟銀隊出賽38場，拿下5次中繼成功，防禦率4.67。尾形在5月8日前，身披軟銀隊戰袍出賽10場，防禦率3.00，5月12日卻被交易至橫濱隊。

5月31日尾形以橫濱隊球員的身份重返一軍，且是職業初先發，對戰埼玉西武獅隊繳出5局無失分好投，奪下生涯首場先發勝，轉隊後目前防禦率0。

據《Sportsnavi》分析，尾形共有4球種，除了速球外，還搭配滑球、快速指叉球以及曲球，其中速球均速約156.2公里（使用率61%、揮空率24.6%），滑球均速約134.2公里（使用率38.5%、揮空率15.3%），快速指叉球均速約142.1公里（使用率22.5%、揮空率19%），曲球均速約121.9公里（使用率18.2%、揮空率5.9%）。

6/7徐若熙日職先發轉播連結

隨著旅日台灣球員人數增加，日本職棒（NPB）也成為球迷關注焦點。DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權，從3月27日開幕戰開始，全年提供球迷超過800場例行賽、交流戰，以及季後賽的高潮系列賽、日本一大賽都有轉播。

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▲DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權。（圖／DAZN提供）
▲DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權。（圖／DAZN提供）

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...