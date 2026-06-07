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中華職棒賽場上，除了球員場上的激烈拚搏，看台上的「場外花絮」往往成為球迷津津樂道的話題。近期一對分別身穿中信兄弟（爪迷）與樂天桃猿（吱迷）球衣的年輕情侶，因為在看台上的互動反應，意外成為中職網路社群的「流量密碼」，兩人因為有趣的互動、坐在一起卻各自為支持的球隊加油，而不斷被場邊導播拍到，被球迷封為「國民情侶」，讓不少網友笑稱：「這就是愛情的力量！」，甚至敲碗球團邀請他們開球。這對情侶分別支持中信兄弟與樂天桃猿，每當兩隊交手時，他們身穿不同隊服同框的身影，便成了轉播單位的「御用鏡頭」。球迷們戲稱他們是「熟悉的女爪爪與男吱吱」，隨著球賽戰況起伏，兩人臉上的表情也隨之轉換，甚至有球迷打趣表示：「沒看到他們出現在鏡頭前，球賽就像是不完整了一樣。」女生是象迷，因為這一季兄弟戰績不佳，有時候會拍到她懊惱低下頭的畫面，而一旁的男生則體貼的沒有激動慶祝。而在兄弟有好表現時，女生開心和一旁的球迷擊掌，男生則是露出耐人尋味的表情，這些互動也被轉播單位全部收錄。在球場上，兩隊陣營壁壘分明，但這對情侶的甜蜜互動卻成功打破界線。球迷們在社群媒體上紛紛留言表示，非常喜歡看見女孩在球隊贏球後的大笑模樣，更有網友暖心喊話：「爪迷都希望女生可以多笑一點！」甚至還有球迷戲稱，如果這對情侶未來舉辦世紀婚禮，一定要辦在大巨蛋，因為這場聯姻絕對會「座無虛席」。面對網友們排山倒海的留言，也有球迷大膽建議中職球團，應該直接邀請這對「國民情侶」擔任開球嘉賓，畢竟他們已經成為名副其實的「中職流量密碼」。無論場上的賽況如何變化，這對可愛的爪吱小情侶，已用他們的笑容證明了——只要有愛，即便是支持不同球隊的粉絲，也能在球場上找到最溫馨的共鳴。