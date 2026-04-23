台灣出生的NASA太空人林琪兒近期返台展開交流行程，過去他從太空拍攝的台灣影像也再度掀起討論。副總統蕭美琴昨（22）日轉發其中一張2015年自國際太空站拍下的照片，清楚呈現台灣地形輪廓，特別是中央山脈的高聳挺立，將「護國神山」的形象完美展現，吸引上萬人按讚與討論，許多台灣網友感動直呼：「台灣真的在發光」、「我們的中央山脈強大擋颱風的樣子是如此的美麗有魅力」。
林琪兒返台交流！蕭美琴轉發「台灣山脈」太空照太震撼
林琪兒目前任職於NASA詹森太空中心高階職位，並參與「阿提米絲計畫」，負責培訓新一代登月任務太空人。此次於2026年4月訪台，展開為期5天的交流行程，走訪台北、新竹國家太空中心（TASA）及成功大學等地，分享培訓繞月機組員的經驗，並與台灣航太產業交流，被視為替台灣邁向航太發展注入新動能。
副總統蕭美琴21日於社群平台轉發林琪兒2015年首度執行任務時拍攝的台灣影像，並寫下：「從太空回望地球、凝視台灣，讓人升起對宇宙浩瀚的敬意，也再次反思，我們如何為這顆美麗星球，付出更多永續的行動與責任。」貼文曝光後迅速吸引上萬人按讚，畫面中中央山脈清晰可辨，鋒利地像刀刃，卻也堅挺地像英雄，總是在第一線幫台灣人民抵擋颱風侵襲。
照片曝光後引發熱烈討論，不少網友留言「中央山脈是台灣的命脈呀」、「台灣真的在發光」、「台灣就是太平洋的巨鯤之島」、「台灣好立體，原來我們的中央山脈強大擋颱風的樣子是如此的美麗有魅力」。就連網紅王顧採都分享照片表示：「各位有從外太空看過台灣中央山脈斬艦刀嗎？看起來超級利…難怪很多颱風都被切爛。」
林琪兒在台灣出生！首批「自種萵苣」太空人
林琪兒出生於1973年台北，父親為瑞典裔美軍、母親為台灣人，雖然幼年即赴美生活，但台灣身分始終與他緊密連結。他擁有醫學博士學位，專攻航空醫學，2009年以36歲之齡入選NASA第20梯次太空人。
林琪兒曾兩度執行長期任務並擔任指揮官，在國際太空站累積駐留時間超過311天。任務期間，他多次從太空拍攝台灣，並透過社群分享，曾以「這是我的出生地」感動不少網友，也讓更多人從不同視角認識這座島嶼。
在太空站任務期間，林琪兒不僅參與科學研究，也展現多元面向。他曾參與太空農業實驗，成為首批在太空食用自種萵苣的太空人之一，對未來人類長期駐留月球或火星具有重要意義。此外，他也曾將蘇格蘭風笛帶上太空並演奏，創下首次在太空吹奏風笛的紀錄。
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林琪兒目前任職於NASA詹森太空中心高階職位，並參與「阿提米絲計畫」，負責培訓新一代登月任務太空人。此次於2026年4月訪台，展開為期5天的交流行程，走訪台北、新竹國家太空中心（TASA）及成功大學等地，分享培訓繞月機組員的經驗，並與台灣航太產業交流，被視為替台灣邁向航太發展注入新動能。
副總統蕭美琴21日於社群平台轉發林琪兒2015年首度執行任務時拍攝的台灣影像，並寫下：「從太空回望地球、凝視台灣，讓人升起對宇宙浩瀚的敬意，也再次反思，我們如何為這顆美麗星球，付出更多永續的行動與責任。」貼文曝光後迅速吸引上萬人按讚，畫面中中央山脈清晰可辨，鋒利地像刀刃，卻也堅挺地像英雄，總是在第一線幫台灣人民抵擋颱風侵襲。
林琪兒在台灣出生！首批「自種萵苣」太空人
林琪兒出生於1973年台北，父親為瑞典裔美軍、母親為台灣人，雖然幼年即赴美生活，但台灣身分始終與他緊密連結。他擁有醫學博士學位，專攻航空醫學，2009年以36歲之齡入選NASA第20梯次太空人。
在太空站任務期間，林琪兒不僅參與科學研究，也展現多元面向。他曾參與太空農業實驗，成為首批在太空食用自種萵苣的太空人之一，對未來人類長期駐留月球或火星具有重要意義。此外，他也曾將蘇格蘭風笛帶上太空並演奏，創下首次在太空吹奏風笛的紀錄。