中央氣象署表示，鋒面系統已經蓄勢待發並準備南下，預計未來3天，今天午後至周六（4月23日至4月25日）全台各地將由北往南，轉為全台有雨天氣，氣溫也會隨之逐漸下降，提醒民眾出門務必攜帶雨具並留意溫差。
今天天氣：鋒面午後抵達 中北部入夜有豪雨
4月23日今天的天氣，氣象署指出，鋒面逐漸影響，雨帶由北往南移動，中午過後雨勢明顯增加，中部以北都有短暫陣雨或雷雨，局部對流發展旺盛、伴隨雷擊、強陣風，帶來大雨或局部短延時豪雨，外出請務必注意安全並記得攜帶雨具，其它地區也偶有短暫陣雨出現。
氣溫方面，因雲多下雨，北部及宜花白天高溫下降到27至29度，中南部及臺東仍為30至33度，沒下雨時感受悶熱，尤其西南風過山沉降影響，東南部甚至有焚風發生的機率，而晚上低溫因東北季風增強，北部及宜花略下降到20至22度，其他地區為22至24度，感受稍涼一些。
今天空氣品質
良好：宜蘭
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、花東、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，鋒面逐漸通過及東北季風增強，環境風場為西南風轉東北風，受降雨洗除作用影響，中部以北擴散條件稍轉好；清晨馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。宜蘭空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：全台有雨 半個台灣防大雨
4月24日明天的天氣，氣象署說明，鋒面逐漸南壓至巴士海峽，不過東北季風隨之影響，全台各地依舊有雨，整個西半部都應留意局部大雨，南台灣雨勢也更加顯著，全台低溫落在20至22度，北部、宜蘭、花蓮高溫下滑至22到24度，中部、台東26至27度，感受上會有些許涼意。
一周天氣：雨下到周六 周日放晴回暖
氣象署提到，周六鋒面雖然遠離，但華南雲雨區持續帶來水氣影響，維持全台有雨，周日（4月26日）各地降雨才會趨緩，下周一（4月27日）各地回歸多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
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4月23日今天的天氣，氣象署指出，鋒面逐漸影響，雨帶由北往南移動，中午過後雨勢明顯增加，中部以北都有短暫陣雨或雷雨，局部對流發展旺盛、伴隨雷擊、強陣風，帶來大雨或局部短延時豪雨，外出請務必注意安全並記得攜帶雨具，其它地區也偶有短暫陣雨出現。
氣溫方面，因雲多下雨，北部及宜花白天高溫下降到27至29度，中南部及臺東仍為30至33度，沒下雨時感受悶熱，尤其西南風過山沉降影響，東南部甚至有焚風發生的機率，而晚上低溫因東北季風增強，北部及宜花略下降到20至22度，其他地區為22至24度，感受稍涼一些。
良好：宜蘭
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、花東、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，鋒面逐漸通過及東北季風增強，環境風場為西南風轉東北風，受降雨洗除作用影響，中部以北擴散條件稍轉好；清晨馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。宜蘭空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
4月24日明天的天氣，氣象署說明，鋒面逐漸南壓至巴士海峽，不過東北季風隨之影響，全台各地依舊有雨，整個西半部都應留意局部大雨，南台灣雨勢也更加顯著，全台低溫落在20至22度，北部、宜蘭、花蓮高溫下滑至22到24度，中部、台東26至27度，感受上會有些許涼意。
一周天氣：雨下到周六 周日放晴回暖
氣象署提到，周六鋒面雖然遠離，但華南雲雨區持續帶來水氣影響，維持全台有雨，周日（4月26日）各地降雨才會趨緩，下周一（4月27日）各地回歸多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。