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▲詹姆斯（LeBron James，左）、柯瑞（Stephen Curry，中）生涯僅在明星賽、奧運同隊過，若兩人正式合體，將引爆全球關注度。（圖／美聯社／達志影像）

世界巨星詹姆斯（LeBron James）今夏動向成為NBA最受矚目焦點，日前曾傳出金州勇士有意爭取這位當代看板人物，與柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）等人組成「世紀大合體」。詹姆斯目前普遍被認為首選仍是湖人，主因跟他在洛杉磯有深厚連結有關，包含多筆不動產、經紀公司「Klutch Sports Group」都設在洛城，家人也早就在此落地生根，史坦也證實，「續留湖人被廣泛認為是他（詹姆斯）的首選，因為他已經在這裡深耕8個球季」。但文章中也強調，以加州為核心的周遭城市球隊，同樣將招募詹姆斯作為會議討論重點，其中就包含勇士。根據聯盟內部人士透露，勇士對這位未來的名人堂球星抱有「極大興趣」，希望將他納入由柯瑞、格林（Draymond Green）和巴特勒（Jimmy Butler）組成的老將核心陣容中。勇士受制於團隊薪資空間，理性上只能為詹姆斯提供一紙全額中產條約，因而球團高層計畫開出不少優渥條件吸引他加盟，主體是讓他繼續住在熟悉的洛杉磯、家人不必大動作搬到灣區，主場比賽則採用通勤上班，詳細計畫與交通方式等細節，則仍在討論中。況且，勇士招募計畫還擁有領先其他球隊的最大誘因，那就是柯瑞。詹姆斯從2015至2018年效力騎士期間，曾與柯瑞在總冠軍賽連續4年交手，但兩人過去只在奧運和全明星賽當過隊友。加入勇士對詹姆斯來說，算是一個生涯圓滿的時刻，他2022年就曾公開表示，柯瑞是全NBA中他最想搭檔的球員。「在當今的比賽中，柯瑞絕對是我最想一起打球的人。」詹姆斯在談話節目《The Shop》中說道。「我喜歡那傢伙的一切。他太致命了。當柯瑞從他的車裡走出來的那一刻，你就得開始防守他，從他抵達球館的那一秒起就得這麼做。只要他一下車，你最好就死死黏著他。」身為NBA歷史上最強射手，柯瑞場上強大的吸引力，將為詹姆斯拉開充足的切入空間，後者也能透過突破為柯瑞製造更多輕鬆投籃機會，兩人單就打法上相當契合。考量到詹姆斯即將42歲、柯瑞則為39歲，顯然耐戰度會是一項問題，但他們還有巴特勒與格林，以4人為首搭配角色球員，要渡過漫長例行賽不是問題，等來到季後賽戰場，他們則擁有比肩歷史級強隊的經驗與即戰力，且當4人同時在場上，就話題性、票房與周邊多方收益上，勇士球團早已是贏家。