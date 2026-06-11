梅雨第2波又來了，今（11）日受到鋒面南移至巴士海峽影響，各地雨勢趨緩，但根據氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，梅雨第2波將於明（12）日起再度展開，鋒面、西南風將移回台灣上空，各地雨勢將持續到下周初連下5天，但雨勢將比第一波來得趨緩，並預估能在端午節左右宣告出梅，太平洋高壓將進場，並轉入夏天。
梅雨第2波「紅爆」明再開！雨灌5天、估端午出梅轉夏季
氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，梅雨第2波將於明（12）日起再度展開，提到目前梅雨鋒面暫時擺往巴士海峽，各地暫時迎來降雨緩和的空檔。但根據預報顯示，空檔不會持續太久，明天鋒面又將往北擺動，移回台灣上空，西南風也會尾隨跟上，第二波梅雨將再度展開！
台灣颱風論壇解釋，雖然雨會持續下到下週初，雨天起碼持續3至5天，但因沒有西南氣流助威，第二波的雨勢，預估將比第一波緩和。但提醒民眾，仍要注意對流發展劇烈時可能發生的瞬間大雨。另外，根據後期預報趨勢判斷，預估應該能在端午節左右宣告出梅，屆時，太平洋高壓進場，順勢轉入夏天。
滯留鋒面將回到台灣上空！降雨時程一次看
中央氣象署亦表示，今、明（11、12日）兩天鋒面逐漸由巴士海峽北移，回到臺灣上空，台灣附近水氣依然偏多，依舊要防備突如其來的短暫陣雨，周六（13日）鋒面稍微遠離，但仍受到西南風影響，中南部降雨機率還是高，北部、東半部不下雨的空檔時間較長。
等到周日（14日）北方鋒面又往南，逐漸接近台灣北部海面，同時西南風也較為增強，整體環境有更不穩定的趨勢，中南部易有短暫雷陣雨，且要注意出現較劇烈的瞬間雨勢，北部不定時降雨的機率增加，東半部則是多雲的時間長、但午後有局部雷陣雨的天氣。整體來說未來幾天將保持「多雲時雨偶陣晴」天氣型態，提醒民眾外出掌握最新天氣狀況。
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氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，梅雨第2波將於明（12）日起再度展開，提到目前梅雨鋒面暫時擺往巴士海峽，各地暫時迎來降雨緩和的空檔。但根據預報顯示，空檔不會持續太久，明天鋒面又將往北擺動，移回台灣上空，西南風也會尾隨跟上，第二波梅雨將再度展開！
滯留鋒面將回到台灣上空！降雨時程一次看
中央氣象署亦表示，今、明（11、12日）兩天鋒面逐漸由巴士海峽北移，回到臺灣上空，台灣附近水氣依然偏多，依舊要防備突如其來的短暫陣雨，周六（13日）鋒面稍微遠離，但仍受到西南風影響，中南部降雨機率還是高，北部、東半部不下雨的空檔時間較長。
等到周日（14日）北方鋒面又往南，逐漸接近台灣北部海面，同時西南風也較為增強，整體環境有更不穩定的趨勢，中南部易有短暫雷陣雨，且要注意出現較劇烈的瞬間雨勢，北部不定時降雨的機率增加，東半部則是多雲的時間長、但午後有局部雷陣雨的天氣。整體來說未來幾天將保持「多雲時雨偶陣晴」天氣型態，提醒民眾外出掌握最新天氣狀況。
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