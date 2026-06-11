（更新10：55，尼克三節打完落後15分）

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▲開賽尼克就陷入了落後，不斷被馬刺打出12：2攻勢，當家中鋒（Karl-Anthony Towns）還在一分鐘左右就被吹了2次犯規得下場休息。（圖／美聯社／達志影像）

聖安東尼奧馬刺在NBA總冠軍賽第四戰上半場投進14記三分，創造NBA總冠軍賽史上半場三分命中數紀錄。但紐約尼克隊並沒有放棄比賽，靠著主控布朗森（Jalen Brunson）攻下27分，幫助球隊追到75：90僅落後15分。第三節尼克隊打出漂亮反攻，靠著馬刺球員心態鬆懈，展開反擊，馬刺射手尚帕尼（Julian Champagnie）一次隨意的三分出手不進，讓尼克有機會推快速度反擊，打出一波7：0攻勢，比分縮小到只剩16分。雖然唐斯領到第4次犯規必須在板凳上休息，但球隊領袖布朗森狀態絕佳，完成1次三分打，隨後又中距離後撤步命中，幫助主場軍追趕上來，他三節打完得到27分。這一節馬刺的命中率急速下滑，福克斯又發生2次要命失誤，單節球隊只有14分進帳。三節打完以90：75領先。馬刺上半場打完領先27分，看起來已將勝利幾乎塞進口袋之中了。NBA總冠軍賽史上最大的半場領先優勢被逆轉紀錄是21分。但那是1948年，巴爾的摩子彈半場僅得20分，最後逆轉勝費城勇士。而在現代籃球，湖人隊曾在2008年總冠軍賽第四場比賽中，一度領先塞爾提克隊18分，最後卻被逆轉。聖安東尼奧上半場投籃命中率極高，投籃命中率高達61%，三分球命中率也達到了54%。尼克主帥布朗（Mike Brown）上一場抱怨罰球太少，今天上半場他們罰球以23：6領先對手，卻依然落後。半場打完尼克主控布朗森（Jalen Brunson）得到全場最高的19分，不過14投僅6中，唐斯（Karl-Anthony Towns）深陷犯規麻煩，僅有6分進帳。馬刺4人得分上雙，文班亞馬攻下16分，團隊三分球26投14中。馬刺開賽狀態絕佳，三分球10投6中，中距離把握度也很高，團隊投籃命中率高達65%，各方面都壓過尼克一籌，文班亞馬公下13分，而瓦賽爾（Devin Vassell）則是前4次出手全進，得到12分，兩人幫助球隊打出41：22高潮。尼克方面首節犯規太多，除了唐斯的連續犯規之外，羅賓森（Mitchell Robinson）吞下一次惡意犯規，兩大長人都有犯規麻煩，讓文班亞馬在場上有更多發揮空間。球隊甚至不得不使用胡克波蒂（Ariel Hukporti）和索漢（Jeremy Sochan）上場。比賽僅進行不到兩分鐘，尼克隊當家中鋒唐斯便因兩次個人犯規被迫下場休息。這一突發狀況讓尼克隊的內線防守瞬間失去重心。馬刺隊抓住機會，由瓦塞爾（Devin Vassell）與文班亞馬（Victor Wembanyama）聯手發動攻勢，首節打出了一波強勢的閃電戰，迅速將比分擴大至12：2，迫使尼克教頭麥克·布朗（Mike Brown）不得不提早喊出暫停調整陣容。這已是馬刺在本系列賽第四度於首節取得雙位數領先。美媒記者羅·默里（Law Murray）指出，尼克隊在陣容銜接上顯得相當生疏，且在防守轉換的環節中頻頻漏人，讓馬刺隊打得極為舒適。值得注意的是，馬刺教練團在開賽僅62秒時，便大膽針對唐斯的犯規進行了一次挑戰（Challenge）。雖然賽前外界普遍認為在比賽初期使用挑戰權風險極大，但這次挑戰成功翻盤，導致唐斯累積兩犯必須退場。這讓文班亞馬獲得了更多在籃下單打與鎮守禁區的空間，徹底改變了首節的戰局。體育記者傑瑞德·魏斯（Jared Weiss）表示：「這次挑戰看似冒險，但能讓文班亞馬在整個第一節不受唐斯干擾，價值遠超這兩分，戰術效果非常顯著。」儘管尼克隊場上狀況不斷，場邊卻星光熠熠。全球流行天后泰勒絲（Taylor Swift）驚喜現身明星席（Celebrity Row），身穿印有「Stevie Knicks」字樣的服飾，現場大螢幕播放她的影像時，引發球迷熱烈歡呼。據傳她與未婚夫凱爾西（Travis Kelce）已將紐約麥迪遜廣場花園預定為今年7月的婚禮場地，泰勒絲今日親臨現場，更為這場總冠軍賽增添了濃厚的娛樂話題。目前賽事正如火如荼進行中。對於背水一戰的馬刺隊而言，能否維持開局的高效率進攻是關鍵；而尼克隊則急需調整攻防節奏，特別是唐斯重新上場後能否穩住陣腳，將直接決定尼克能否在今晚順利聽牌。現場的紐約球迷雖對開局的落後感到焦慮，但隨著比賽進行，場邊的噓聲與加油聲已交織成總冠軍賽特有的緊張氣氛。