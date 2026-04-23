月底「星巴克買一送一」咖啡優惠再喝6天！根據星巴克官網，最新指定品項好友分享日開喝那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂都半價，特大杯70元起foodomo外送優惠，最便宜買法一次整理。CAMA CAFE表示，加入APP會員享飲品85折優惠券；板橋文化店重新開幕，「肉蛋吐司＋指定系列飲品」現折10元優惠。
星巴克：買一送一有星冰樂！特大杯美式70元 月底咖啡優惠再喝6天
最新「星巴克買一送一」公布了，月底再喝6天咖啡優惠！根據星巴克官網，foodomo指定品項好友分享日，2026年4月22日（三）至5月1日（五），每週三、四、五，全日於外送平台foodomo，購買兩杯特大杯冰熱／風味一致的那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作，外帶自取飲品製作標準相同；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；依門市現場庫存為主，售完為止；優惠不併用。
CAMA CAFE：「肉蛋吐司＋指定系列飲品」現折10元！板橋文化店優惠
CAMA CAFE表示，板橋文化店距離捷運江子翠站5號出口、步行只要2分鐘，即日起至4月24日重新開幕限定優惠，「肉蛋吐司＋指定系列飲品」現折10元！現在加入會員，還可以享有飲品85折優惠券。
CAMA CAFE板橋文化店 資訊
地址：新北市板橋區文化路二段402號
時間：平日07:30-18:00、例假日07:30-18:00
電話：02-2258-6227
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提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作，外帶自取飲品製作標準相同；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；依門市現場庫存為主，售完為止；優惠不併用。
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CAMA CAFE板橋文化店 資訊
地址：新北市板橋區文化路二段402號
時間：平日07:30-18:00、例假日07:30-18:00
電話：02-2258-6227