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洛杉磯道奇隊今（10）日作客匹茲堡海盜隊主場，兩隊在比賽中後半段陷入激烈的拉鋸戰。不料，海盜隊主場球迷在第7局試圖用垃圾話干擾大谷翔平，集體狂喊「大谷爛透了！」卻當場踢到鐵板。手感火燙的大谷翔平隨即用二壘安打作為回應，直接點燃道奇隊沉寂已久的打線，帶動球隊單局瘋狂攻下10分大局，硬生生讓海盜球迷的嘲諷變成了翻車現場。事件發生在7局上半，當時道奇與海盜戰成2：2平手。無人出局、一三壘有人的絕佳得分機會。輪到大谷翔平登場時，聚集在右外野的海盜球迷開始試圖用垃圾話動搖大谷。現場瞬間響起排山倒海、整齊劃一的刺耳口號：「Shohei sucks! Shohei sucks!」面對滿場敵意，大谷翔平依舊在打擊區內保持冷靜。來到第4球時，海盜隊捕手試圖牽制三壘，不料卻發生嚴重的失誤，直接讓道奇隊跑回超前分。看到自家守備掉鏈子，海盜球迷非但沒有收斂，反而惱羞成怒改喊新口號：「Overrated! Overrated!」海盜球迷的這波挑釁顯然惹錯人。就在「Overrated」的喊聲還迴盪在球場時，大谷翔平果斷出棒，直接掃出一發右外野方向帶有打點的適時二壘安打，再送回一名隊友，將比分擴大至4：2。大谷這發長打徹底燃起了道奇隊的進攻氣勢。緊接著登場的帕赫斯（Andy Pages）順勢補上一發兩分砲，道奇打線就此全面大爆發。在這一局裡，道奇隊展現了恐怖的打者一巡猛烈攻勢，單局灌進了奠定勝基的10分。道奇隊當地轉播單位《SportsNet Los Angeles》的轉播中，主播尼爾森（Stephen Nelson）在比賽中聽到右外野那陣「Shohei sucks!」的口號時，就忍不住在轉播室大笑説：「右外野看台現在傳來了非常、非常不切實際且莫名其妙的口號。我只能說，海盜隊球迷，你們自己最好小心一點，不要隨便惹他（大谷）。」