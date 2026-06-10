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▲Rina坐在教室角落，飾演一名女學生。（圖／Rina IG@rinaa_mochi）

Netflix原創韓劇《鐵拳教育》上線後好評不斷，登頂熱門第一。昨（10）日一名台灣女孩Rina就分享，自己正是《鐵拳教育》中的學生臨演，好幾幕畫面她都出現在角落中，雖然沒任何台詞，不過Rina看到自己的臉出現在Netflix上，還是相當興奮，直呼：「終於上了！！還沒有被剪掉。」Rina昨日在IG發布影片，分享自己出現在《鐵拳教育》中的片段，只見Rina作為臨演，參與了第4集拍攝，飾演就讀築明外語高中的學生。只見Rina總共出現在4顆鏡頭中，雖然都是角落的位置，但有些清楚拍到正臉，讓她開心直呼：「OMG大家～我也是算上過Netflix第一名的人了」。Rina也在貼文中透露，自己從一開始進到劇組拍攝時就很期待成品出爐，如今《鐵拳教育》終於在Netflix上線，讓她激動不已，笑說：「終於上了！！還沒有被剪掉。」據悉，Rina是透過工作簽證到韓國合法打工的，她說自己會當臨演，是因為某天在打工APP上看到這個職缺，從此開始臨演之路。目前旅居韓國的Rina還拍過韓劇《模範計程車3》、《認罪之罪》、《第一夫人》、《神與律師事務所》、《訂閱男友》等，飾演出現在背景中的記者或是咖啡師、護理師，雖然被拍到正面的片段不多，但她仍熱在其中。