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🟡6/10停班停課最新！各縣市停班停課狀況一覽

高雄市：那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區、茂林區5區停班停課

▲高雄市政府宣布，今天那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區、茂林區5區停班停課。（圖/高雄市政府提供）

▲各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準一覽表。（圖／行政院人事總處）

全台雨勢還有7天「12縣市豪大雨特報」！下波周末就到：濕到發霉

今天白天仍然受到滯留鋒面影響，各地易有陣雨出現，尤其中南部及花東山區雨勢較為明顯

豪雨特報為高雄市；大雨特報則有苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、屏東縣、花蓮縣、台東縣共計12縣市。

▲氣象署持續針對12縣市發布豪大雨特報，其中高雄為豪雨特報地區，尤其山區要特別留意。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

周五至下周二滯留鋒面及西南風影響，西半部及東半部山區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生的機率