今（10）日持續受到滯留鋒面以及西南氣流影響，全台灣依舊有大雨、豪雨發生的機率，中央氣象署也持續針對12縣市發布豪大雨特報。因預測雨量達標，6月10日高雄山區5個鄉鎮今天依舊停班停課，提醒在地民眾注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區注意積淹水情形。氣象署也表示，這波降雨將會持續下到下周三才會開始趨緩，也就是說，全台有一周都是處於天氣不穩定、濕答答的雨天。
🟡6/10停班停課最新！各縣市停班停課狀況一覽
📍北部地區
台北市：正常上班上課
新北市：正常上班上課
基隆市：正常上班上課
桃園市：正常上班上課
新竹市：正常上班上課
新竹縣：正常上班上課
📍中部地區
苗栗縣：正常上班上課
台中市：正常上班上課
彰化縣：正常上班上課
南投縣：正常上班上課
雲林縣：正常上班上課
📍南部地區
嘉義縣：正常上班上課
嘉義市：正常上班上課
台南市：正常上班上課
高雄市：那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區、茂林區5區停班停課
屏東縣：正常上班上課
📍東部地區、外島地區
宜蘭縣：正常上班上課
花蓮縣：正常上班上課
台東縣：正常上班上課
澎湖縣：正常上班上課
連江縣：正常上班上課
金門縣：正常上班上課
依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，停班停課的判定主要參考風力、雨量及實際災害情況。其中，若氣象預報顯示颱風暴風半徑可能在4小時內影響特定地區，且平均風力達7級以上或陣風達10級以上，即符合停班停課的風力標準；此外，未來24小時累積雨量預測達山區200毫米、平地350毫米以上（各縣市標準可能略有差異），並已發生災情或有致災風險時，也可作為停班停課依據。
全台雨勢還有7天「12縣市豪大雨特報」！下波周末就到：濕到發霉
氣象署表示，今天白天仍然受到滯留鋒面影響，各地易有陣雨出現，尤其中南部及花東山區雨勢較為明顯，不定時有強降雨出現，有局部大雨發生的機率，其中易有瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，南部山區累積雨量較明顯，並有短延時豪雨發生的機率。
氣象署也持續發布「豪大雨特報」，豪雨特報為高雄市；大雨特報則有苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、屏東縣、花蓮縣、台東縣共計12縣市。氣象署說，今天下半天起隨著鋒面逐漸南移至巴士海峽，各地降雨逐漸趨緩、雨勢會減小。
不過還別高興太早，這波降雨在今天下午至周四趨緩之後，氣象署說，周五至下周二滯留鋒面及西南風影響，西半部及東半部山區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，一路要下到下周三（17日）開始才會趨緩，天氣型態未來一周還是濕答答的雨天，民眾還是要隨時關注天氣變化。
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📍北部地區
台北市：正常上班上課
新北市：正常上班上課
基隆市：正常上班上課
桃園市：正常上班上課
新竹市：正常上班上課
新竹縣：正常上班上課
📍中部地區
苗栗縣：正常上班上課
台中市：正常上班上課
彰化縣：正常上班上課
南投縣：正常上班上課
雲林縣：正常上班上課
📍南部地區
嘉義縣：正常上班上課
嘉義市：正常上班上課
台南市：正常上班上課
高雄市：那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區、茂林區5區停班停課
屏東縣：正常上班上課
宜蘭縣：正常上班上課
花蓮縣：正常上班上課
台東縣：正常上班上課
澎湖縣：正常上班上課
連江縣：正常上班上課
金門縣：正常上班上課
依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，停班停課的判定主要參考風力、雨量及實際災害情況。其中，若氣象預報顯示颱風暴風半徑可能在4小時內影響特定地區，且平均風力達7級以上或陣風達10級以上，即符合停班停課的風力標準；此外，未來24小時累積雨量預測達山區200毫米、平地350毫米以上（各縣市標準可能略有差異），並已發生災情或有致災風險時，也可作為停班停課依據。
氣象署表示，今天白天仍然受到滯留鋒面影響，各地易有陣雨出現，尤其中南部及花東山區雨勢較為明顯，不定時有強降雨出現，有局部大雨發生的機率，其中易有瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，南部山區累積雨量較明顯，並有短延時豪雨發生的機率。
氣象署也持續發布「豪大雨特報」，豪雨特報為高雄市；大雨特報則有苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、屏東縣、花蓮縣、台東縣共計12縣市。氣象署說，今天下半天起隨著鋒面逐漸南移至巴士海峽，各地降雨逐漸趨緩、雨勢會減小。
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