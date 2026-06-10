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今天天氣：上半天豪雨續炸 下半天略微趨緩

▲今天上半天，全台持續有大雨、豪雨，下半天鋒面南移，各地降雨將稍微趨緩。（圖／中央氣象署）

今天空氣品質

▲受滯留鋒面、西南氣流共同影響，周二、周三是降雨高峰期，西半部、宜蘭及花東山區有大雨或豪雨機率。（圖／中央氣象署）

明天天氣：鋒面南移 只剩中南部大雨

一周天氣：周五鋒面又回台 雨轟到下周

中央氣象署表示，滯留鋒面、西南氣流導致各地降雨不斷，尤其中南部地區，今（10）上半天持續有對流雲系移入，山區要注意「豪雨等級以上」的雨量出現；下半天鋒面逐漸南移到巴士海峽，北台灣降雨會趨緩，中南部則要持續注意大雨。6月10日今天的天氣，氣象署指出，受滯留鋒面及西南風影響，仍有短延時強降雨，易有中小尺度對流系統伴隨瞬間大雨、雷擊及強陣風；中南部、東部、東南部山區有不定時陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，山區累積雨量仍可能達到豪雨等級以上，低窪地區應慎防積淹水現象。中部以北也持續有短暫陣雨或雷雨，下半天起隨著鋒面逐漸南移，各地降雨將稍微趨緩；氣溫方面，預測台灣北部及東半部高溫25至29度，中南部30度左右；各地低溫約23至25度。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東北部、金門、澎湖馬祖環境部提及，滯留鋒面及西南氣流影響，環境風場為東北風，受降雨洗除作用影響，全臺擴散條件佳。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部空品區及金門、澎湖為「普通」等級；馬祖為「橘色提醒」等級。6月11日明天的天氣，氣象署說明，鋒面移至巴士海峽，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。氣象署提醒，周五（6月12日）滯留鋒面會從巴士海峽再往北，來到台灣上方，屆時鋒面本體的雨勢，以及西南風帶來的水氣，預估會一路影響到下周一（6月15日），西半部及東部山區可能出現大雨或局部豪雨，也是本周的第二段降雨高峰，實際降雨強弱、範圍還有待觀察。