中央氣象署預報員李孟軒表示，隨鋒面南移、西南氣流減弱，氣象署已解除「大規模豪雨加強作業」，但全台水氣仍偏多，須防短延時強降雨。周四、周五（6月11日至6月12日）各地仍有降雨機率，周六（6月13日）雨勢趨緩，周日、下周一（6月14日至6月15日）鋒面再度影響台灣，西半部及東半部山區恐有局部大雨、短延時豪雨，最快下周二（6月16日）回到高溫主導的天氣。

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今上午續炸豪雨　下半天雨勢漸緩

李孟軒指出，鋒面南移、西南氣流減弱，氣象署今（10）日解除「大規模豪雨加強作業」，不過水氣仍多，全台各地仍要留意短延時強降雨，特別是山區累積雨量眾多，要小心避免前往山區活動。

今天上午滯留鋒面在南台灣上空，因此中南部地區仍有「豪雨」，有時雨量40毫米的觀測，同時北台灣雲量也多、清晨開始雨勢就持續不斷；下半天起鋒面逐漸南移至巴士海峽，各地降雨逐漸趨緩、雨勢減小。

▲鋒面、偏強西南風影響，今天中午前，仍有一波波雲系在台灣上空發展。（圖／中央氣象署）
▲鋒面、偏強西南風影響，今天中午前，仍有一波波雲系在台灣上空發展。（圖／中央氣象署）
周六迎短暫空檔　周日雨勢再增強

李孟軒說明，周四、周五鋒面逐漸往北移動到台灣陸地，各地都有降雨機率，西半部、東半部山區要留意局部大雨；周六鋒面來到北部海面，台灣主要吹西南風，各地降雨有望緩和，中南部迎風面，仍要注意不定時陣雨、雷雨。

李孟軒提醒，周日、下周一鋒面又會再度回到台灣上空，搭配西南風的暖濕空氣，西半部、東半部山區又要注意「局部大雨」、「短延時豪雨」；氣象署預估最快下周二或下周三開始，鋒面影響減小，各地有望回到高溫、午後雷雨的天氣型態。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...