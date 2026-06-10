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▲馬傑森（如圖）與林襄舊情復燃。（圖／翻攝自馬傑森IG@jak05.15）

啦啦隊女神林襄與樂天桃猿球員馬傑森這對差4歲的「姐弟戀」近期似乎悄悄復燃，2人近日被拍到在板橋大方約會，不僅十指緊扣逛街、共進晚餐，還一起看電影、坐按摩椅，全程幾乎沒有刻意保持距離。值得一提的是，馬傑森日前敲出生涯首轟後也曾收到林襄私下祝賀，受訪時更忍不住露出笑容表示感謝，讓2人的關係再次引發外界關注。根據《鏡週刊》報導，6月1日晚間2人從林襄住處附近出發，雖然穿著低調試圖避開關注，但一路上卻毫不避諱牽手同行，隨後2人前往板橋車站商場覓食，選擇壽喜燒餐廳共進晚餐，用餐期間馬傑森頻頻起身替林襄倒水、拿飲料，展現貼心一面，而林襄則輕鬆滑手機聊天，2人相處模式自然又熟悉，看起來早已習慣彼此陪伴。結束晚餐後，馬傑森與林襄又到生活雜貨店閒逛，接著買了炸薯條與手搖飲，慢慢散步前往附近百貨公司，即便身處人來人往的商場，2人仍不時出現肢體接觸，排隊時更貼身站在一起。期間林襄甚至曾拉下口罩露出真容，似乎並不擔心被認出，從逛街到聊天的過程，都讓不少人認為這對昔日情侶的感情早已悄悄回溫。當晚約8點半左右，馬傑森與林襄來到影城準備觀賞電影《屍速禁區》，距離開演還有一段時間，他們先到一旁按摩椅休息。林襄脫下粉色洞洞鞋，整個人窩進按摩椅裡，看起來相當放鬆，期間她還拿著電影票自拍，並把馬傑森當成背景入鏡，之後2人一同進入影廳觀影，從晚餐、逛街到電影行程一氣呵成，約會流程相當完整。其實兩人的緣分早在2023年就曾傳出，後續一度因外界傳聞及球團禁愛話題而降溫，2人戀情隨著林襄轉隊而轉為平淡。不過2024年明星賽時，林襄曾在台北大巨蛋拿起麥克風，當著數萬名球迷大喊「臭馬傑森」，當時便引發熱烈討論，林襄更是不諱言自己是「馬傑森後援會」會長。隨著馬傑森敲出生涯首轟後收到林襄親自送上祝福，這次再被拍到甜蜜約會，也讓不少球迷認為，這段「姐弟戀」其實已經悄悄復燃。