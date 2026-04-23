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前總統陳水扁近期活躍在社群平台Threads上，吸引眾多網友和他互動問答，而他昨（22）日被問到：「能不能出來幫柯文哲辯護？」，本尊親回1句：「阿扁的律師執照被吊銷了」，吸引到3.6萬個愛心和250多個留言朝聖，陳水扁更二度回覆：「大三第一名考上高考的律師執照就這樣被吊銷了，哭哭！」網友昨在Threads上發問：「@陳水扁，能不能出來幫柯文哲辯護？畢竟是他是墨綠的」，未料陳水扁真的親回：「阿扁的律師執照被吊銷了」，吸引網友聚集留言表示：「為什麼阿扁可以雲淡風輕說著地獄梗」、「阿扁是不是大學生的時候就考上律師了啊？」、「請沒收他的手機」、「笑到發瘋，好溫馨」、「為何阿扁的留言都有聲音？」。看到網友熱情回應，陳水扁也再次留言說：「大三第一名考上高考的律師執照就這樣被吊銷了，哭哭！」，大批網友朝聖笑回：「 再考一次一定高分錄取」、「 真的很可惜，那年代錄取率低到嚇人」、「 沒事，你依然是最讚的」、「 現在75歲正是拚的年紀」等。