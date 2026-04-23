《NOWNEWS今日新聞》今（23）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看：大S離世陰影未散，S家再傳親人辭世消息，小S舅舅告別式場面低調卻充滿哀思，小S表妹雅維・茉芮透過社群悼念；陳妍希術後休養近一個月，終於被拍到現身復健；楊子儀則在宣傳電影時分享參與媽祖進香的親身經歷，透露經紀人偷拍粉紅超跑沒請示，照片出來一片空白。
雅維・茉芮回憶父親生前曾說，希望不要痛苦拖磨地離開，如今雖像是以幽默方式退場，但身為女兒仍難以消化失親之痛，告別式結束後更寫下「老爸永別了」，字句充滿不捨。小S與姊姊也送上花籃表達哀悼，讓外界再度感受到這個家庭近期接連承受的傷痛。
陳妍希目前左腳仍裹著石膏，移動與上下車都需他人協助，狀態令人相當心疼。雖然受傷讓粉絲擔心不已，但她先前已透過發文報平安，也向外界喊話會好好養傷，如今首度曝光的術後現況，也讓不少人稍微放下心，期待她能盡快順利復原。
更玄的是，楊子儀的經紀人當時未先稟告就偷拍神轎，事後在高鐵上查看照片時，其他畫面都正常，唯獨拍「粉紅超跑」的那張變成白茫茫一片，讓他忍不住提醒大家，若要拍媽祖，心裡還是要先打聲招呼才夠尊重。這段分享也替新片宣傳增添不少神祕色彩。
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- 小S舅舅告別式落幕 歌后妹悲喊「老爸永別了」
雅維・茉芮回憶父親生前曾說，希望不要痛苦拖磨地離開，如今雖像是以幽默方式退場，但身為女兒仍難以消化失親之痛，告別式結束後更寫下「老爸永別了」，字句充滿不捨。小S與姊姊也送上花籃表達哀悼，讓外界再度感受到這個家庭近期接連承受的傷痛。
- 陳妍希開刀後首露面 素顏坐輪椅復健惹心疼
陳妍希目前左腳仍裹著石膏，移動與上下車都需他人協助，狀態令人相當心疼。雖然受傷讓粉絲擔心不已，但她先前已透過發文報平安，也向外界喊話會好好養傷，如今首度曝光的術後現況，也讓不少人稍微放下心，期待她能盡快順利復原。
- 楊子儀追媽祖遇玄事 偷拍粉紅超跑竟成一片白
更玄的是，楊子儀的經紀人當時未先稟告就偷拍神轎，事後在高鐵上查看照片時，其他畫面都正常，唯獨拍「粉紅超跑」的那張變成白茫茫一片，讓他忍不住提醒大家，若要拍媽祖，心裡還是要先打聲招呼才夠尊重。這段分享也替新片宣傳增添不少神祕色彩。