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小S舅舅告別式落幕 歌后妹悲喊「老爸永別了」

陳妍希開刀後首露面 素顏坐輪椅復健惹心疼

楊子儀追媽祖遇玄事 偷拍粉紅超跑竟成一片白

《NOWNEWS今日新聞》今（23）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看：大S離世陰影未散，S家再傳親人辭世消息，小S舅舅告別式場面低調卻充滿哀思，小S表妹雅維・茉芮透過社群悼念；陳妍希術後休養近一個月，終於被拍到現身復健；楊子儀則在宣傳電影時分享參與媽祖進香的親身經歷，透露經紀人偷拍粉紅超跑沒請示，照片出來一片空白。S家去年才歷經大S猝逝的重大打擊，如今再傳親人離世消息，S媽黃春梅的哥哥、歌后雅維・茉芮的父親，日前安詳辭世享壽77歲，家屬22日低調舉辦告別式。雅維・茉芮在社群發文感謝親友前來拈香、送花與致贈輓聯，也提到總統與副總統都有致意，陪伴家屬送父親最後一程。雅維・茉芮回憶父親生前曾說，希望不要痛苦拖磨地離開，如今雖像是以幽默方式退場，但身為女兒仍難以消化失親之痛，告別式結束後更寫下「老爸永別了」，字句充滿不捨。小S與姊姊也送上花籃表達哀悼，讓外界再度感受到這個家庭近期接連承受的傷痛。陳妍希3月底因運動訓練時發生意外，導致跟腱斷裂，隨即接受手術並暫停部分工作行程。經過近一個月休養後，她近日終於被拍到現身醫院做復健，只見她戴著棒球帽、幾乎素顏出門，身穿粉色上衣與黑色長褲，坐在輪椅上由身旁人員陪同進出。陳妍希目前左腳仍裹著石膏，移動與上下車都需他人協助，狀態令人相當心疼。雖然受傷讓粉絲擔心不已，但她先前已透過發文報平安，也向外界喊話會好好養傷，如今首度曝光的術後現況，也讓不少人稍微放下心，期待她能盡快順利復原。電影《農曆三月二十三》即將上映，楊子儀、吳政勳與陳明真22日出席宣傳活動，楊子儀也順勢分享自己參與白沙屯媽祖進香與大甲媽祖遶境的親身經歷，他透露第一次跟著白沙屯媽祖進香，是陪朋友替被宣判僅剩3個月壽命的母親祈求換花，沒想到後來對方竟多活了3年，讓他親眼見證信仰帶來的力量。更玄的是，楊子儀的經紀人當時未先稟告就偷拍神轎，事後在高鐵上查看照片時，其他畫面都正常，唯獨拍「粉紅超跑」的那張變成白茫茫一片，讓他忍不住提醒大家，若要拍媽祖，心裡還是要先打聲招呼才夠尊重。這段分享也替新片宣傳增添不少神祕色彩。