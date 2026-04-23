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楊子儀親眼見證奇蹟 信仰力量難以解釋

未先稟報引發敬畏 楊子儀提醒拍攝要尊重

的電影《農曆三月二十三》主演楊子儀近日分享自己今年親自參與白沙屯媽祖進香與大甲媽祖遶境的經歷，他表示自己過去多半只是從媒體或他人口中聽聞信仰力量，但這次親自走進隊伍，才真正體會到信徒間凝聚的情感，以及媽祖文化帶來的精神寄託，楊子儀也分享自己遇到無法說明的現象，當他經紀人在沒有報備下偷拍「粉紅超跑」後，回來的照片竟然是全白，讓他十分驚訝。談及進香過程中的難忘經歷，楊子儀回憶起多年前首次參與白沙屯進香時的故事，當時是因朋友母親重病，醫生判定僅剩數月壽命，於是有人建議透過「換花」儀式祈求延壽，沒想到過程中他們不僅順利靠近神轎完成儀式，事後該名長輩竟奇蹟般多活了3年才離世，這段經歷讓他至今仍印象深刻，也讓他對媽祖信仰多了一分敬畏與尊重，認為其中確實存在難以用科學解釋的力量。除了感人的故事外，此次進香也出現令人毛骨悚然的插曲，楊子儀透露當時經紀人在人潮中被擠到較遠位置，於是想從後方偷偷拍攝俗稱「粉紅超跑」的媽祖神轎，未料回程搭乘高鐵時，對方打開手機相簿檢查照片，發現其他影像皆正常，唯獨拍攝神轎的那一張竟呈現一片空白，這個詭異現象讓在場人員當場愣住，也為整趟進香之旅增添神秘色彩。看到照片異狀後，楊子儀第一時間詢問經紀人是否有先向媽祖稟告拍照，對方才驚覺自己未曾開口請示，這段經歷讓楊子儀忍不住笑說，若想在進香過程中拍攝紀念，最好先在心中向媽祖打聲招呼，表達基本敬意，他認為無論是否相信神蹟，對宗教與信仰保持尊重都是必要的態度，也因此更加體會到進香文化背後的禮俗與禁忌。回到電影本身，楊子儀在《農曆三月二十三》中突破過往形象，飾演背負仇恨的角色「黑豬」，詮釋人物內心糾結與情感衝突，讓導演相當肯定。他與吳政勳在片中有大量對手戲，兩人角色跨越三世糾葛，情感張力十足，甚至被劇組形容為「虐心組合」。楊子儀更大讚吳政勳演技精準，形容對方情緒轉換迅速，常能在開拍瞬間落淚，情緒感染力極強。另一方面，飾演「人間媽祖」的陳明真也分享拍攝心得，表示在廟宇場景中經常被氛圍觸動落淚，讓她感覺不只是演出，而是真正沉浸在信仰之中，該片預計於5月8日正式上映。