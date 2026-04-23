藝人小S（徐熙娣）家族再傳不幸消息，在歷經姊姊大S（徐熙媛）離世後，家中再度面臨親人辭世打擊，S媽黃春梅的哥哥近日安詳離世，享壽77歲，消息曝光後引發外界關注，面對接連喪親的沉重打擊，家人仍強忍悲痛處理後事，令人不勝唏噓。小S的歌后表妹雅維・茉芮也透過社群向已故的父親哀悼：「永別了！」令人鼻酸。

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▲小S的表妹雅維・茉芮透過社群向父親道別。（圖／翻攝自雅維・茉芮IG@yawaymawring）
▲小S的表妹雅維・茉芮透過社群向父親道別。（圖／翻攝自雅維・茉芮IG@yawaymawring）
小S姊妹低調致意　花籃送行表達哀思

告別式當天，小S與家人一同以低調方式表達哀悼之意，並送上花籃致敬，整體儀式氣氛莊重肅穆，親友齊聚送別，場面溫馨卻帶著濃濃不捨，據悉家屬選擇簡約方式辦理後事，希望讓長輩平靜走完人生最後一程，也讓送行過程更顯溫暖。

值得一提的是，此次告別式也收到來自賴清德與副總統的輓聯致意，展現對家屬的關懷與尊重，家人對此深表感謝，並透過社群向各界致意，感謝親友前來拈香、送花與關心支持，這份來自各方的溫暖，也成為家屬在悲痛中重要的支撐力量。

▲小S與姊姊也獻上花圈向舅舅道別。（圖／翻攝自雅維・茉芮IG@yawaymawring）
▲小S與姊姊也獻上花圈向舅舅道別。（圖／翻攝自雅維・茉芮IG@yawaymawring）
雅維・茉芮不捨送父　吐露最後對話

小S的歌后表妹雅維・茉芮在社群發文，記錄送別父親的心情，她回憶父親生前個性開朗，曾多次提及希望離世時不要拖累家人，也不願看見家人過度悲傷，她坦言即便父親曾有這樣的叮嚀，自己仍難以承受失去親人的痛苦，並以「永別了」表達最後道別，字句充滿深深思念。

告別式結束後，逝者安葬於三峽天品山莊，家屬正式送別至親，雅維・茉芮也再次透過文字感謝所有前來送行的親友，表示會將這份溫暖銘記於心，面對接連失去親人的衝擊，小S家族仍在悲傷中努力前行，也讓外界更加關注他們未來的狀態。

▲總統賴清德也獻上輓聯給小S舅舅。（圖／翻攝自雅維・茉芮IG@yawaymawring）
▲總統賴清德也獻上輓聯給小S舅舅。（圖／翻攝自雅維・茉芮IG@yawaymawring）

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張一笙編輯記者

是一個很喜歡觀察世界的人，立志靠自己的雙腳、雙眼，加上一台攝影機，走遍全世界，把每一個美麗的地方、每一個動人的瞬間，用影像和文字記錄下來。在實現這個夢想之前，我選擇先踏實地耕耘新聞現場，成為一名好記者...