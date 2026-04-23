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▲陳妍希（前排中）日前因為運動導致跟腱斷裂，全面停工。（圖／翻攝自微博@陳妍希）

陳妍希左腳石膏未拆 術後復原進度曝光

▲陳妍希傷後立即接受手術，日前被目擊回醫院回診。（圖／翻攝自微博@陳妍希）

離婚後官司纏身 黑粉判賠卻未履行

▲陳妍希曬出律師函，透露已對造謠者申請強制執行。（圖／北京星權律師事務所微博）

女星陳妍希日前因跟腱斷裂接受手術後全面暫停工作，沉寂將近一個月後近日終於被直擊現身醫院復健，畫面曝光後迅速引發外界關注，她當天以素顏狀態出現，頭戴灰色棒球帽，身穿粉色長袖上衣搭配黑色長褲，整體打扮低調樸素，不過最引人注意的是她全程坐在輪椅上，由工作人員陪同進出醫療院所，讓不少粉絲看了相當心疼，也更加關心她目前的恢復進度。從現場畫面可見，陳妍希的左腳仍包覆著明顯的石膏，並抬高放置於右腿上，顯示傷勢仍在復原階段，據了解她此次受傷是運動時發生意外導致跟腱斷裂，屬於較為嚴重的運動傷害。醫療處置完成後，目前進入復健期，需長時間靜養與配合專業療程，雖然行動仍受限，但她仍配合復健課程現身醫院，展現積極面對傷勢的態度，也讓外界稍稍放下心來。完成復健後，陳妍希由助理推著輪椅離開診間，現場可見多名工作人員隨行協助，離開醫院時還有司機接手推動輪椅，並細心協助她移動至車旁，最後順利上車離去。整個過程中團隊分工明確，儘管行動不便，但她神情平穩未見過度疲憊，外界也期待她能順利完成復健，早日回歸螢光幕前。除了身體狀況引發關注，陳妍希的私生活與法律動態也同步成為焦點，她與陳曉於去年宣布結束婚姻後長期遭部分網友攻擊的問題逐漸浮上檯面，她委託律師對一名長期在網路散布不實言論的網友提告，法院最終判決對方須賠償4萬元人民幣（約新台幣18萬元），並公開道歉，然而判決生效後，被告並未主動履行相關責任，事件持續延燒。面對對方未履行判決結果，陳妍希方面已正式向法院申請強制執行，展現維護自身名譽的決心，她所委託的北京星權律師事務所也發出聲明，說明整起案件經過與法律進度。同時陳妍希工作室對外表示，未來若成功取得賠償，將全數捐贈給公益機構。值得一提的是，隨著事件登上熱搜，她的本名「陳玫璇」也再次被網友討論，相關話題在網路上持續發酵。