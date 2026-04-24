今（24）日清晨受到鋒面通過及東北季風增強影響，是這波降雨最猛烈的時刻，清晨之前中部以北地區有局部短延時豪雨發生的機率，且鋒面逐漸往南移，全台都有不定時短暫陣雨或局部雷雨，外出要記得攜帶雨具。
今天天氣：鋒面逐漸往南移動！全台都下雨
4月24日今天的天氣，氣象署指出，隨鋒面逐漸往南移動，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，清晨之前中部以北地區有局部短延時豪雨發生的機率，其他地區亦有不定時短暫陣雨或局部雷雨。
氣溫方面，由於東北季風增強且雲多下雨，各地氣溫下降，北部及宜花整日較涼，高溫約為22至24度，中部及臺東高溫約25至28度，南部高溫可達29至31度，而各地低溫約為20至24度。
今天空氣品質
良好：竹苗、宜蘭、花東空品區
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖
環境部提及，24日鋒面通過及東北季風增強，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：週六降雨機率仍高！氣溫較涼
周六（25日）東北季風及華南雲雨區東移影響，各地天氣較涼；中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨，白天之後降雨逐漸趨緩。
一周天氣：周日起放晴回暖！下周三又有新一波鋒面
周日東北季風減弱，各地氣溫回升；周日至周一各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
周二東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨；周三另一鋒面接近，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。
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4月24日今天的天氣，氣象署指出，隨鋒面逐漸往南移動，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，清晨之前中部以北地區有局部短延時豪雨發生的機率，其他地區亦有不定時短暫陣雨或局部雷雨。
氣溫方面，由於東北季風增強且雲多下雨，各地氣溫下降，北部及宜花整日較涼，高溫約為22至24度，中部及臺東高溫約25至28度，南部高溫可達29至31度，而各地低溫約為20至24度。
良好：竹苗、宜蘭、花東空品區
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖
環境部提及，24日鋒面通過及東北季風增強，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：週六降雨機率仍高！氣溫較涼
周六（25日）東北季風及華南雲雨區東移影響，各地天氣較涼；中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨，白天之後降雨逐漸趨緩。
周日東北季風減弱，各地氣溫回升；周日至周一各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
周二東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨；周三另一鋒面接近，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。