今（24）日清晨受到鋒面通過及東北季風增強影響，是這波降雨最猛烈的時刻，清晨之前中部以北地區有局部短延時豪雨發生的機率，且鋒面逐漸往南移，全台都有不定時短暫陣雨或局部雷雨，外出要記得攜帶雨具。

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今天天氣：鋒面逐漸往南移動！全台都下雨

4月24日今天的天氣，氣象署指出，隨鋒面逐漸往南移動，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，清晨之前中部以北地區有局部短延時豪雨發生的機率，其他地區亦有不定時短暫陣雨或局部雷雨。

氣溫方面，由於東北季風增強且雲多下雨，各地氣溫下降，北部及宜花整日較涼，高溫約為22至24度，中部及臺東高溫約25至28度，南部高溫可達29至31度，而各地低溫約為20至24度。

▲清晨之前中部以北地區有局部短延時豪雨發生的機率。（圖／中央氣象署提供）
▲清晨之前中部以北地區有局部短延時豪雨發生的機率。（圖／中央氣象署提供）
今天空氣品質
良好：竹苗、宜蘭、花東空品區
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖

環境部提及，24日鋒面通過及東北季風增強，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

明天天氣：週六降雨機率仍高！氣溫較涼

周六（25日）東北季風及華南雲雨區東移影響，各地天氣較涼；中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨，白天之後降雨逐漸趨緩。

▲周六（25日）東北季風及華南雲雨區東移影響，各地天氣較涼。（圖／中央氣象署提供）
▲周六（25日）東北季風及華南雲雨區東移影響，各地天氣較涼。（圖／中央氣象署提供）
一周天氣：周日起放晴回暖！下周三又有新一波鋒面

周日東北季風減弱，各地氣溫回升；周日至周一各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

周二東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨；周三另一鋒面接近，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...