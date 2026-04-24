五六日咖啡優惠來了！今（24）日起7-11門市有大杯燕麥拿鐵第2杯10元，還有好時經典可可買一送一，APP行動隨時取大杯厚乳拿鐵、特大杯濃萃美式買2送2；全家門市有特大經典拿鐵／美式任選2杯95元，APP隨買跨店取單品美式、單品拿鐵第二杯10元。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜4月24日至4月26日
◾好時經典可可買1送1，5折（原價75元、特價38元）
◾大杯燕麥拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾冰琥珀小葉燕麥奶茶／冰梔子花燕麥奶青茶2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶／杏仁豆腐冰沙任2杯88元，5.2折（原價85元、特價44元）
📍APP｜4月20日至4月25日
◾特大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價85元、特價43元）
◾特大杯濃萃美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜4月20日至4月29日
◾大杯燕麥拿鐵買6送3，6.7折（原價75元、特價50元）
◾特大杯美式／拿鐵買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
◾中杯精品燕麥拿鐵／香椰厚拿鐵買6送3，6.7折（原價110元、特價73元）
◾黃金蕎麥茶買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾青梅冰茶／檸檬青／檸檬紅買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾小葉紅茶／梔子花青茶買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）
📍APP｜4月10日至5月31日
◾大杯美式7杯255元，8.1折（原價45元、特價36元）
◾大杯拿鐵7杯310元，8.1折（原價55元、特價44元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶7杯315元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶7杯235元，7.5折（原價45元、特價34元）
◾中杯精品美式7杯420元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵7杯470元，7.5折（原價90元、特價67元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾特大杯冰青梅冰茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍門市｜4月24日起至4月28日
◾特大經典拿鐵任2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大經典美式任2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾大杯仙女醇奶茶任2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾霜淇淋2支55元，5.6折（原價49元、特價28元）
◾天然水1000ml買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾舒味思 萊姆口味氣泡水買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾WA!COOKIES紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾Nabati草莓風味起司威化餅買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾TWIX特趣焦糖夾心巧克力鹹焦糖買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾農心辛拉麵袋麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
📍APP｜4月20日至4月22日
◾大杯愛之味燕麥奶拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯OATLY燕麥奶拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
📍門市｜4月15日至4月28日
◾大杯單品美式第2杯10元，5.5折（原價100元、特價55元）
◾大杯單品拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
🟡萊爾富
📍APP｜4月1日至4月28日
◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）
◾特大特濃美式6杯215元，5.5折（原價65元、特價36元）
◾大杯特濃拿鐵買20送18，5.3折（原價65元、特價34元）
◾大杯卡布奇諾6杯180元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾特大杯特濃拿鐵6杯288元，6折（原價80元、特價48元）
◾大杯重乳拿鐵6杯210元，5.4折（原價65元、特價35元）
📍門市｜4月1日至4月28日
◾冰恐龍巧克力歐蕾20元，3.1折（原價65元、特價20元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯卡布奇諾第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯卡布奇諾第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
🟡美廉社
📍APP｜4月1日至4月28日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
全聯「分批取」期間限定，4月10日至5月7日兌領咖啡自帶杯子，每杯現折8元，若以精品美式6杯144元來換算，等於平均單杯最低美式16元，相當於是3折價。
📍分批取｜4月10日至5月7日
◾精品美式6杯144元，5.3折（原價45元、特價24元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
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📍門市｜4月24日至4月26日
◾好時經典可可買1送1，5折（原價75元、特價38元）
◾大杯燕麥拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
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◾大杯燕麥拿鐵買6送3，6.7折（原價75元、特價50元）
◾特大杯美式／拿鐵買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
◾中杯精品燕麥拿鐵／香椰厚拿鐵買6送3，6.7折（原價110元、特價73元）
◾黃金蕎麥茶買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾青梅冰茶／檸檬青／檸檬紅買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾小葉紅茶／梔子花青茶買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯美式7杯255元，8.1折（原價45元、特價36元）
◾大杯拿鐵7杯310元，8.1折（原價55元、特價44元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶7杯315元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶7杯235元，7.5折（原價45元、特價34元）
◾中杯精品美式7杯420元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵7杯470元，7.5折（原價90元、特價67元）
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📍門市｜4月24日起至4月28日
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◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）
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◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
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