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洛杉磯道奇隊於昨日（23日）在客場以3：0擊敗舊金山巨人隊，但場上的一幕卻引發了高度關注。道奇隊近期表現火燙的捕手拉辛（Dalton Rushing）在比賽中遭到對手王牌韋伯（Logan Webb）擊中肋骨，由於拉辛近期言論屢次引發爭議，美媒質疑這極可能是敵軍發動的「報復性觸身球」，並點出這位25歲新星已逐漸成為聯盟中的新一代「反派」。事件發生在第6局，拉辛在打擊時遭到韋伯一顆近身球直接砸中右側腹附近。遭到觸身球後，拉辛並未平靜上壘，而是憤怒地將球棒猛力甩在地上，臉上寫滿不爽。隨後，他在一壘有人時為了破壞雙殺，對二壘發動了極其強硬且具備侵略性的滑壘動作，火藥味十足。道奇專業媒體《Dodgers Nation》報導指出，這極有可能是針對拉辛近期言行的報復。在21日的比賽中，拉辛曾與巨人的李政厚發生本壘攻防碰撞，隨後拉辛被拍到在走回休息室時疑似吐露惡言，在網路上引發軒然大波。除了場上的肢體衝突，拉辛的言論也備受爭議。先前道奇對戰科羅拉多落磯隊吞下二連敗時，拉辛曾在賽後公開質疑對手某些打者的擊球表現過於「奇特」：「那些打者一站上打擊區就能對第一球做出完美打擊，這讓我感到很奇怪，甚至覺得有點可疑，但輸了就是輸了。」這番言論被外界解讀為是在暗示對手有「偷暗號」之嫌，隨即遭到敵軍球迷與輿論的強力反彈。儘管場外爭論不斷，且成為敵隊球迷眼中的頭號反派，拉辛在場上的貢獻卻無可挑剔。本季出賽10場，他繳出了.419打擊率、7發全壘打與14分打點的恐怖數據。在昨日擊敗巨人的賽事中，他也在第2局敲出關鍵的適時安打，成為勝負關鍵。《Dodgers Nation》評論道，拉辛在短短一周內就成功讓對手球迷將他視為眼中釘，這種鮮明的性格在當今職棒圈相當少見。