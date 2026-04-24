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女星曾沛慈近來參加中國真人秀《乘風2026》（又稱「浪姐」）獲得極大關注，而她的感情生活也再度受到討論，曾沛慈2022年嫁給圈外老公孫立衡，孫立衡是當代基督教音樂團體的團長，兩人當了10多年的好友突然來電，曾沛慈事後抱怨，「我這麼漂亮，每天在他旁邊晃來晃去，他都沒感覺！」個性超級可愛。曾沛慈過去在YouTube頻道「驚奇玩起來 AmazingTalker Show」中聊到與老公的感情，兩人是從10幾年的好友突然變成情人，曾沛慈說，不知道哪天開始，突然有點在意這個人的心情，如果聚會時有點尷尬，或是對方不太開心，事後她還會特別打電話關心對方狀態。但為了不破壞這段友誼，她內心也認為，只要對方好就好，即便喜歡也不用一定要在一起。有次一樣聚會後，曾沛慈感覺到孫立衡心情怪怪的，於是打電話關心他，結果孫立衡劈頭就說，「妳常常說，我值得找到一個很好的人，值得找到幸福，妳怎麼沒想過那個人就是妳。」曾沛慈激動到內心小鹿亂撞，不過嘴上只說，「那現在要怎麼做。」曾沛慈還爆料，當初發現自己已經對老公動心，第一個反應竟然是抱怨對方，「一個這麼漂亮的人！每天在他旁邊，他竟然都沒有心動！」連主持人都聽不下去，不過也展現出她可愛的個性，相當圈粉。而曾沛慈的老公孫立衡是低調的音樂人，負責約書亞樂團的音樂總監與吉他彈奏，和曾沛慈一樣都十分熱愛音樂，因此相當合拍，夫妻倆在結婚前也曾一起合作過歌曲〈牽手〉，由約書亞樂團伴奏，曾沛慈和趙治德擔任主唱。