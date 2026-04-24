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百年分家史：都姓三菱卻「名字不同」

▲三菱電機、重工分家百年！台灣三菱電機副事業部長陳煌隆親自解惑，並直指在台灣「直營與代理」的售後服務是選購時的核心差異。圖為資料照。（圖／記者徐銘穗攝）

🟡 專業領域分水嶺：造飛機大砲 vs. 綜合家電

三菱重工 ： 偏向重工業領域。如宮崎駿電影中所見，其強項在於生產大砲、飛機等重型機械；雖然也生產空調，但仍保有重工業的技術底蘊。

： 偏向重工業領域。如宮崎駿電影中所見，其強項在於生產大砲、飛機等重型機械；雖然也生產空調，但仍保有重工業的技術底蘊。 三菱電機： 專精於綜合機電類產品。在日本市場，若提到冰箱、除濕機等一般「家電類」產品，指的幾乎都是三菱電機。這是一家涵蓋空調與全方位家電的複合型基電公司。

▲三菱電機除了空調，也涵蓋除濕機、冰箱等全方位家電。業者強調，在日本提到「三菱家電」通常指的就是三菱電機。圖為資料照。（圖／記者徐銘穗攝）

🟡 台灣這點差最大！「日本直營」與「代理商」之別

三菱電機 ： 是日本總公司直接在台灣設立的分公司（日本直營）。陳煌隆強調：「 我們是在台灣深耕的日本公司，經營的是自己的招牌，必須親自對售後服務負責。 」

： 是日本總公司直接在台灣設立的分公司（日本直營）。陳煌隆強調：「 」 三菱重工： 在台灣主要透過「代理商」經營。陳煌隆分析，代理商體系在台灣可能已更換過三、四代以上，與直營體系在維護品牌與服務穩定度上，存在本質上的不同。

結論：看重原廠服務選「電機」

天氣愈來愈熱！冷氣品牌挑選再次成為各大論壇熱搜話題。其中，日系精品「三菱冷氣」因其高品質擁有眾多擁護者，但市面上分為「三菱電機」與「三菱重工」，商標幾乎一模一樣，讓不少消費者困惑：到底兩者有何差別？對此，台灣三菱電機副事業部長陳煌隆曾正面解答，親自揭開這場橫跨百年的分家內幕，並直言在台灣市場中，兩者「這點差異」最關鍵。台灣三菱電機空調冷熱家電事業部副事業部長陳煌隆先前接受《NOWNEWS》訪問時表示，許多民眾誤以為兩家是同一體系，但事實上，「三菱電機（Mitsubishi Electric）」與「三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries）」早在 1921 年（約 100 年前）就已經正式分家。陳煌隆表示，當時雙方就達成協議，各自在獨立的領域努力維護三菱這個招牌，「」。業者進一步分析兩大品牌的「核心基因」：針對消費者最關心的選購重點，陳煌隆點出兩者在台灣經營模式上的「巨大差異」，這也是影響售後服務的關鍵：專家建議，若消費者追求的是日系細膩生活體驗，且重視售後服務是否由原廠直營掛保證，三菱電機在台灣的完整服務鏈與綜合家電實力會是首選。下次選購三菱冷氣前，別再只看那三個紅菱形，認清「電機」還是「重工」，並確認經營模式，才能買得安心、吹得長久。