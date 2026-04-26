本周上4天班就迎來3天勞動節連假，今年勞動節轉為全國國定假日，公務員、師生、勞工皆休假1天！咖啡優惠也沒少，7-11祭出買51杯送51杯，特大杯濃萃美式若自備杯扣5元，平均最低28元開喝。 全家咖啡第2杯10元，星巴克買一送一uniopen卡友周一限定。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（4月26日至5月2日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。  

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🟡7-ELEVEN
📍門市｜4月24日至4月26日
◾好時經典可可買1送1，5折（原價75元、特價38元）
◾大杯燕麥拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾琥珀小葉燕麥奶茶／梔子花燕麥奶青茶2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶／杏仁豆腐冰沙2杯88元，5.2折（原價85元、特價44元） 

▲7-11「超值五六日」有指定飲品買1送1。（圖／業者提供、記者整理）
▲7-11「超值五六日」有指定飲品買1送1。（圖／業者提供、記者整理）
📍APP｜4月20日至4月29日
◾大杯燕麥拿鐵買6送3，6.7折（原價75元、特價50元）
◾特大杯美式／拿鐵買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
◾中杯精品燕麥拿鐵／香椰厚拿鐵買6送3，6.7折（原價110元、特價73元）
◾黃金蕎麥茶買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾青梅冰茶／檸檬青／檸檬紅買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾小葉紅茶／梔子花青茶買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）

▲7-11 APP開跑「世界地球日」咖啡檔期。（圖／業者提供）
▲7-11 APP有「世界地球日」買6送3。（圖／業者提供）
📍APP｜4月25日至4月30日
◾珍珠奶茶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾黑糖珍珠撞奶6杯240元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青，6.7折（原價60元、特價40元）
◾黃金蕎麥奶茶6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶5杯250元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾咖啡珍珠歐蕾5杯250元，6.7折（原價75元、特價50元） 

▲7-11歡慶國際珍奶日，珍珠奶茶買2送2。（圖／7-11提供）
▲7-11慶祝國際珍奶日，APP有珍珠奶茶買2送2。（圖／7-11提供）
📍APP｜4月28日至5月7日
◾特大杯濃萃美式買51送51，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯厚乳拿鐵51杯2400元，5.5折（原價85元、特價47元）
◾特大杯濃萃拿鐵51杯2200元，5.8折（原價75元、特價43元）
◾中杯精品拿鐵／中杯精品馥列白51杯2800元，5.5折（原價100元、特價55元）
◾黑糖粉粿蕎麥／黃金蕎麥奶茶51杯2100元，5.5折（原價75元、特價41元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶51杯1400元，6.1折（原價45元、特價27元） 

▲7-11五一勞動節優惠，寄杯咖啡買51送51。（圖／7-11提供）
▲7-11公布51勞動節優惠，APP寄杯特大杯濃萃美式「買51送51」。（圖／7-11提供）
🟡全家便利商店
📍門市｜4月24日至4月28日
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元） 

▲全家特大杯美式／拿鐵任2杯95元。（圖／業者提供）
▲全家特大杯美式／拿鐵任2杯95元。（圖／業者提供）
📍門市｜4月15日至4月28日
◾大杯單品美式第2杯10元，5.5折（原價100元、特價55元）
◾大杯單品拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）  

▲全家至4月28日大杯單品咖啡第2杯10元。（圖／業者提供）
▲全家至4月28日大杯單品咖啡第2杯10元。（圖／業者提供）
📍APP｜4月15日至4月28日
◾中杯單品美式8杯399元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵7杯399元，6.3折（原價90元、特價57元）

▲全家APP中杯單品美式8杯399元，約是6.2折。（圖／業者提供）
▲全家APP中杯單品美式8杯399元，約是6.2折。（圖／業者提供）
📍APP｜4月25日至4月26日
◾大杯阿里山極粽選綜合美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾大杯阿里山極粽選綜合拿鐵2杯109元，6.1折（原價90元、特價55元）

▲全家APP限時2天，大杯阿里山極粽選綜合美式2杯99元。（圖／業者提供）
▲全家APP限時2天，大杯阿里山極粽選綜合美式2杯99元。（圖／業者提供）
🟡星巴克 
星巴克買一送一uniopen卡友獨享！4月27日周一當天限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上，同品項第2杯免費，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

周三至周五（4月29日至5月1日）使用foodomo外送平台，買特大杯那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂同品項享買一送一。

▲4月27日周一當天限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上，同品項第2杯免費。（圖／翻攝自星巴克FB）
▲4月27日周一當天限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上，同品項第2杯免費。（圖／翻攝自星巴克FB）
🟡萊爾富
📍門市｜4月26日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）  

▲萊爾富周六日指定時段咖啡29元。（圖／萊爾富www.hilife.com.tw）
▲萊爾富周六日指定時段咖啡29元。（圖／萊爾富www.hilife.com.tw）
📍APP｜4月1日至4月28日
◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）
◾特大特濃美式6杯215元，5.5折（原價65元、特價36元）
◾大杯特濃拿鐵買20送18，5.3折（原價65元、特價34元）
◾大杯卡布奇諾6杯180元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾特大杯特濃拿鐵6杯288元，6折（原價80元、特價48元）
◾大杯重乳拿鐵6杯210元，5.4折（原價65元、特價35元） 

📍門市｜4月1日至4月28日
◾冰恐龍巧克力歐蕾20元，3.1折（原價65元、特價20元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯卡布奇諾第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯卡布奇諾第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）

📍門市｜4月29日至5月26日
◾波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾恐龍巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾泰式奶茶39元，6折（原價65元）
◾泰式珍珠奶茶39元，4.9折（原價79元）

📍APP｜4月29日至5月31日
◾大杯美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買30送25，5.5折（原價55元、特價30元） 

▲萊爾富4月29日起大杯美式買30送30。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富4月29日起大杯美式買30送30。（圖／萊爾富提供）
 🟡美廉社
📍APP｜4月1日至4月28日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）  

▲美廉社美式、拿鐵都有買5送5優惠。（圖／美廉社simplemart.com.tw）
▲美廉社美式、拿鐵都有買5送5優惠。（圖／美廉社simplemart.com.tw）
🟡85度C
85度C在4月30日國際珍奶日當天，指定黑糖珍珠飲品第2杯25元，若換算成單杯平均特價，大杯黑糖珍珠厚奶茶40元（原價55元）、中杯黑糖珍珠鮮奶45元（原價65元）。

▲85度C在4月30日國際珍奶日當天，指定黑糖珍珠飲品第2杯25元。（圖／業者提供）
▲85度C在4月30日國際珍奶日當天，指定黑糖珍珠飲品第2杯25元。（圖／業者提供）
🟡全聯福利中心
全聯「分批取」期間限定，4月10日至5月7日兌領咖啡自帶杯子，每杯現折8元，若以精品美式6杯144元來換算，等於平均單杯最低美式16元，相當於是3折價。

📍分批取｜4月10日至5月7日
◾精品美式6杯144元，5.3折（原價45元、特價24元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元） 

▲全聯「分批取」期間限定，兌領咖啡自備杯子現省8元。（圖／業者提供）
▲全聯「分批取」期間限定，兌領咖啡自備杯子現省8元。（圖／業者提供）
🟡路易莎咖啡
路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。

路易莎咖啡全新推出2款蕎麥風味飲品，包括大杯寒天檸香蕎麥冰茶65元，檸香結合蕎麥香氣，入口微酸清爽、尾韻回甘，加上寒天晶球口感Q彈。另一款大杯黃金蕎麥醇乳60元，奶香融合蕎麥堅果氣息喝來滑順。

▲路易莎咖啡全新推出2款蕎麥風味飲品。（圖／業者提供）
▲路易莎咖啡全新推出2款蕎麥風味飲品。（圖／業者提供）

 

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黃韻文編輯記者

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