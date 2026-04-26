51勞動節放3天連假！誰能放假、有雙薪嗎、高乘載、銀行營業一覽

今年勞動節（5月1日）改為全國統一放假，引發民眾熱烈討論「有沒有連假、上班是否雙薪、銀行醫院有開嗎、學生公務員是否放假」等疑問。《NOWNEWS今日新聞》整理2026年勞動節放假熱門QA懶人包，一次解答「51勞動節是否為國定假日、誰能放假、薪資怎麼算、各行各業營運情況、高乘載」等熱門問題，協助民眾快速掌握連假安排與自身權益。
🟡勞動節由來、又稱「國際勞動節」
勞動部表示，勞動節是屬於勞工的重要節日，主要在表彰勞動者對社會與經濟發展的貢獻。多數國家將勞動節訂在每年5月1日，因此又稱為國際勞動節。
不過各國勞動節日期略有不同，例如美國與加拿大是在9月的第1個星期一，紐西蘭為10月的第4個星期一，日本則將11月23日訂為「勤勞感謝日」。
🟡51勞動節算國定假日嗎？
立法院在2025年5月9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，共新增5天國定假日：小年夜（除夕前一日）、勞動節（5月1日）、教師節（9月28日）、臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日（10月25日）、行憲紀念日（12月25日）。
行政院人事行政總處表示，依修法結果，原僅勞工放假的5月1日勞動節，自2026年起改為全國放假。
🟡51勞動節要上課嗎、勞動節誰放假？
過去勞動節僅勞工放假，今年改為全國放假，不少民眾疑惑：「學生有放勞動節嗎、勞動節大學生有放假嗎、勞動節老師有放假嗎、勞動節公務員有放假嗎？」
對此，勞動部表示，51勞動節2026年起改為「全國性」國定假日，不只適用勞動基準法勞工，包括公務機構及公私立學校所有軍公教人員，均可放假1日。
也就是說，幼兒園、小學生、中學生、大學生、軍人、公務員、老師均比照勞工放假1天。
警察、消防員、海巡、軍方等需全年輪班的單位，須依勤務需求上班，不一定能在5月1日當天休假，通常會改由主管機關另行安排補休或輪休。
🟡51勞動節銀行有開嗎、郵局有放假嗎？
2026年51勞動節是周五，當天「股市、銀行、郵局」皆同步放假。
5月1日台股全面休市，暫停開盤、交易及交割作業。全台銀行不分公股或民營，皆不對外營業。
郵局依中華郵政規定暫停一般窗口服務，僅維持快捷投遞等部分業務運作，提醒民眾如有包裹寄送需求建議提前辦理。
🟡勞動節醫院有放假嗎？
2026年51勞動節當天，多數大型醫院門診會暫停或改為假日節日門診，例如台大醫院、長庚醫院、馬偕醫院等，多半不提供一般門診服務或僅開放部分時段，不過急診與住院服務仍維持24小時正常運作。
🟡勞動節休幾天、5月連假有哪些？
由於今年5月1日勞動節正好落在星期五，形成3天「勞動節連假」，民眾可從星期五放假至星期日，也是5月唯一連假，接下來則要等到6月中旬的端午連假。
◾端午節共3天：6月19日（五）至6月21日（日）
◾中秋節、教師節連假共4天：9月25日（五）至9月28日（一）
◾國慶日連假共3天：10月9日（五）至10月11日（日）
◾光復節連假共3天：10月24日（六）至10月26日（一）
◾行憲紀念日連假共3天：12月25日（五）至12月27日（日）
勞動部指出，勞資雙方原約定之「工作日」如適逢勞動節，應予放假且工資照給。
雇主如因業務需勞工於51勞動節出勤，必須徵得勞工同意，工資並應加倍發給。也就是原本約定照給的工資之外，於工作時間8小時以內者再加發1日工資；超過8小時部分屬延長工作時間，延時工資依勞基法第24條規定覈實（音同核實，指實際查核 ）給付。
以月薪4萬元的勞工為例，日薪約為1333元、時薪約為167元。若當天出勤滿8小時，可領當日工資1333元，再加上額外一天工資1333元，合計約2666元。
◾若出勤超過8小時，第9至10小時的加班費以時薪乘以1.34倍計算，第11至12小時則以1.67倍計算。舉例而言，若出勤共10小時，則當天薪資為約2666元，加上2小時加班費（167×1.34×2）約448元，合計約3114元。
◾若是時薪制的排班工讀生，計算方式則以雙倍時薪為基準。以時薪196元、出勤8小時為例，當天薪資為196乘以2再乘以8，共3136元。
🟡2026勞動節高乘載重點速看
今年勞動節首次成為全國放假的連續假期，高速公路局研判交通需求將以旅遊旅次為主，預估假期交通量為107至115百萬車公里（mvk）；其中首日南向可達62mvk，為平日的1.3倍。
2026年5月2日、5月3日，每日下午1至晚間6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城交流道的北向入口匝道實施高乘載管制，結束時間將視交通狀況機動調整。
資料來源：行政院人事行政總處、勞動部、高速公路局
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勞動部表示，勞動節是屬於勞工的重要節日，主要在表彰勞動者對社會與經濟發展的貢獻。多數國家將勞動節訂在每年5月1日，因此又稱為國際勞動節。
不過各國勞動節日期略有不同，例如美國與加拿大是在9月的第1個星期一，紐西蘭為10月的第4個星期一，日本則將11月23日訂為「勤勞感謝日」。
立法院在2025年5月9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，共新增5天國定假日：小年夜（除夕前一日）、勞動節（5月1日）、教師節（9月28日）、臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日（10月25日）、行憲紀念日（12月25日）。
行政院人事行政總處表示，依修法結果，原僅勞工放假的5月1日勞動節，自2026年起改為全國放假。
過去勞動節僅勞工放假，今年改為全國放假，不少民眾疑惑：「學生有放勞動節嗎、勞動節大學生有放假嗎、勞動節老師有放假嗎、勞動節公務員有放假嗎？」
對此，勞動部表示，51勞動節2026年起改為「全國性」國定假日，不只適用勞動基準法勞工，包括公務機構及公私立學校所有軍公教人員，均可放假1日。
也就是說，幼兒園、小學生、中學生、大學生、軍人、公務員、老師均比照勞工放假1天。
警察、消防員、海巡、軍方等需全年輪班的單位，須依勤務需求上班，不一定能在5月1日當天休假，通常會改由主管機關另行安排補休或輪休。
2026年51勞動節是周五，當天「股市、銀行、郵局」皆同步放假。
5月1日台股全面休市，暫停開盤、交易及交割作業。全台銀行不分公股或民營，皆不對外營業。
郵局依中華郵政規定暫停一般窗口服務，僅維持快捷投遞等部分業務運作，提醒民眾如有包裹寄送需求建議提前辦理。
2026年51勞動節當天，多數大型醫院門診會暫停或改為假日節日門診，例如台大醫院、長庚醫院、馬偕醫院等，多半不提供一般門診服務或僅開放部分時段，不過急診與住院服務仍維持24小時正常運作。
🟡勞動節休幾天、5月連假有哪些？
由於今年5月1日勞動節正好落在星期五，形成3天「勞動節連假」，民眾可從星期五放假至星期日，也是5月唯一連假，接下來則要等到6月中旬的端午連假。
◾端午節共3天：6月19日（五）至6月21日（日）
◾中秋節、教師節連假共4天：9月25日（五）至9月28日（一）
◾國慶日連假共3天：10月9日（五）至10月11日（日）
◾光復節連假共3天：10月24日（六）至10月26日（一）
◾行憲紀念日連假共3天：12月25日（五）至12月27日（日）
勞動部指出，勞資雙方原約定之「工作日」如適逢勞動節，應予放假且工資照給。
雇主如因業務需勞工於51勞動節出勤，必須徵得勞工同意，工資並應加倍發給。也就是原本約定照給的工資之外，於工作時間8小時以內者再加發1日工資；超過8小時部分屬延長工作時間，延時工資依勞基法第24條規定覈實（音同核實，指實際查核 ）給付。
以月薪4萬元的勞工為例，日薪約為1333元、時薪約為167元。若當天出勤滿8小時，可領當日工資1333元，再加上額外一天工資1333元，合計約2666元。
◾若出勤超過8小時，第9至10小時的加班費以時薪乘以1.34倍計算，第11至12小時則以1.67倍計算。舉例而言，若出勤共10小時，則當天薪資為約2666元，加上2小時加班費（167×1.34×2）約448元，合計約3114元。
◾若是時薪制的排班工讀生，計算方式則以雙倍時薪為基準。以時薪196元、出勤8小時為例，當天薪資為196乘以2再乘以8，共3136元。
🟡2026勞動節高乘載重點速看
今年勞動節首次成為全國放假的連續假期，高速公路局研判交通需求將以旅遊旅次為主，預估假期交通量為107至115百萬車公里（mvk）；其中首日南向可達62mvk，為平日的1.3倍。
2026年5月2日、5月3日，每日下午1至晚間6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城交流道的北向入口匝道實施高乘載管制，結束時間將視交通狀況機動調整。