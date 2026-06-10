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下雨天泡麵一堆人都吃它！這碗榮登蔡英文最愛

但近期台灣泡麵品牌「來一客」突然又備受討論，源起於一名韓國網友在Threads推薦台灣美食，意外引來前總統蔡英文留言推薦「來一客鮮蝦魚板」口味，更強調「這是我最愛的泡麵」。

▲來一客鮮蝦魚板是台灣經典泡麵，就連前總統蔡英文都親自認證「這是我最愛的泡麵」。（示意圖／記者陳雅雲攝）

來一客鮮蝦魚板賣破8600萬！新吃法連名廚詹姆士也驚艷

過去台灣名廚詹姆士在個人YouTube頻道實測，將其湯頭加入無糖豆漿，還沒入口就先大讚「我覺得這個會好吃」

▲來一客吃法多元，過去不少老饕實測加入無糖豆漿的做法，口感在網路上普遍廣受好評。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部臉書）

▲來一客泡麵蒸蛋在近年爆紅，就連網紅志銘與狸貓實測試吃都稱讚「比原本泡麵更好吃！」（圖／志銘狸貓的日常YouTube）

不只加豆漿！來一客「泡麵蒸蛋」吃法爆紅：百萬YTR搶著吃

但要提醒民眾，料理時不建議連同泡麵紙碗一同放入微波爐內，記得要將其倒入可微波的碗中，避免發生意外。

下雨天吃泡麵是台灣人的日常習慣，最近梅雨季到來，許多民眾下雨天在家就會想來碗熱騰騰的泡麵解饞。表示「我覺得這個會好吃！」在台灣下雨天吃泡麵已成為許多人的習慣，每到雨天網路上也會出現不少泡麵名品推薦，蔡英文的留言瞬間引來老饕留言稱讚「總統都親自認證了，看來『來一客』已經從泡麵升級成台灣國宴了」、、「來一客最強的是幾乎每個口味都不雷」；甚至有內行分享隱藏吃法「這個超級好吃，然後湯不可以喝完，要留著等等打一顆蛋進去，接著攪拌，放進微波爐，好喝的蒸蛋湯就完成了」。據了解，來一客是統一企業於1989年推出的經典杯麵品牌，並以剛剛好的小份量聞名，其中「鮮蝦魚板風味」經常登上各大通路熱銷排行榜，，成為台灣歷久不衰的經典泡麵。來一客在台灣人氣相當高，也造就眾多老饕發揮創意推出隱藏吃法，就有內行推薦「加入豆漿或牛奶」增添湯頭風味。，指出鮮蝦魚板的海鮮味在加了豆漿後更濃重，整體呈現掛芡感，相對讓麵的扒附醬能力變更好，口感方面也讓詹姆士大讚「可以欸！」值得一提的是，近年來也有民眾推薦「來一客泡麵蒸蛋」吃法。料理步驟相當簡單，，就能做出一道美味多汁的「泡麵蒸蛋」。過去不少台灣網紅都曾實測過，像是YouTuber「那個女生 Kiki」試做過便讚賞「口感又綿又軟」；YouTuber「志銘與狸貓」也推薦表示「比原本泡麵更好吃！」