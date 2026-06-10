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▲傅太太（右2）在親友的攙扶下現身靈堂會場，透過媒體向各界表達感謝。（圖／記者李欣恬攝影）

影視圈痛失英才，日前不幸驟逝的知名本土劇男星傅子純，消息一出震驚演藝圈，也讓無數喜愛他的觀眾心碎。今（10）日靈堂開放親友弔唁，現場氣氛低迷哀傷，而平時作風極其低調、完全沒在鏡頭前露面的傅太太，也現身靈堂，在演藝圈好友、經紀人的攙扶下走進會場，向現場守候的媒體和諸多親友表達感謝，畫面令人鼻酸。傅太太強忍悲傷表示：「我失去這麼好的先生，這段時間大家一直在我身邊排我。跟大家說謝謝，謝謝你們這段時間對子純的愛護，也謝謝大家的關心。」自傅子純傳出噩耗以來，身為至親的傅太太一直承受著巨大的悲痛與打擊。今日她一襲素服、神色憔悴地出現在靈堂內，一邊打理丈夫的後事，一邊接待前來慰問的至親好友。面對靈堂外大批媒體的守候，以及圈內好友們絡繹不絕的關心，傅太太特別在親友的陪同下走到走廊，雙手合十、微微鞠躬，以略顯沙啞的聲音地向所有人表示：「跟大家說謝謝，謝謝你們這段時間對子純的愛護，也謝謝大家的關心。」自傅子純傳出噩耗以來，死因眾說紛紜，傅太太今日現身靈堂，強忍淚水向大眾說明真相。她表示，最後拿到的病理報告指出，傅子純其實是因白血球遽增合併肺炎離開的，在發病前身體確實有不舒服。根據民視提供的資料，在死亡證明上寫的離世原因是「肺炎併發敗血症，疑似急性白血病」。傅太太澄清，先生並不是在家裡驟逝或在家裡心臟驟停。事發當天，傅子純感覺到身體有不舒服的狀況，便在陪伴下自己到了急診室。當時他的肺部已經出現一些斑點，當下也覺得非常喘，在生死交關之際，醫生緊急詢問是否同意進行插管搶救，傅太太哽咽表示：「他有同意插管。」無奈經過醫療團隊全力搶救，最終依然無法挽回一命。傅子純生前身為本土劇一哥，演技備受肯定，私底下的他對感情更是出了名的專一與保護。他與太太交往多年後低調結婚，過著幸福美滿的婚姻生活。過去傅子純接受訪問時，字裡行間總是不經意流露出對太太的疼愛與依賴，兩人的好感情在圈內傳為佳話。如今驟然天人永隔，最痛的莫過於留下來的未亡人。傅子純的人生舞台提早謝幕，太太在靈堂前堅強挺身代為致謝的模樣，也讓外界看見了兩人至死不渝的深厚情感。