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今年起小孩子也跟著老師、學校全都放假，對我來說，5/1就跟平常週末一樣，到底是誰搞出這種政策？」

▲有家長抱怨勞動節自由的日子被剝奪，因為今年連老師、學生都可以放假，引爆熱烈討論。（示意圖／Pixabay）

家長傻眼老師「勞動節可以放假」！眾人力挺反嗆：這才是德政

這表示這天不再區分勞工與非勞工身分，所有的公務員、各級學校老師，甚至是學生下禮拜都會有3天的連假。

但這專屬老師的節日，其實勞工也是跟著放假，因此該家長才會站不住腳，不少人才會認為這是雙標

▲2026年勞動節為全國「國定假日」，各大行業包括老師、學生通通都放假。（圖／記者蕭涵云攝）

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▲今年勞動節改為國定假日，國小學生們也都跟著一起放假。（圖／老松國小官網）

下禮拜即將迎來5月1日勞動節連假，因為去年立法院修法通過之後，勞動節正式列為「國定假日」，所以今年首度出現老師、學生也都能跟著勞工一起放假的情景。就有家長不滿本來每年勞動節都能放鬆一下，如今卻只能在家照顧小孩，開砲這不知道是誰搞出來的政策，結果引爆不少人撻伐，更有老師直接出面嗆聲表示：「那教師節你就給我去上班！」有家長在社群平台上提問：「請問5月1日勞工節放假，國小老師也有放假嗎？不是很清楚新規定」；也有家長表示「去年5/1還只有勞工放假，原本可以找老朋友聚餐旅遊，貼文曝光後，不少網友紛紛炮轟表示、「教師節時候勞工有放假，怎麼就不說自己沾到老師的光」、「之前教師節大概快20年沒有放假了吧，老師也沒抱怨啊，勞工又不是假被沒收，大家一起放有什麼好吵的？」過去五一勞動節確實只有適用《勞動基準法》的「勞工」才能放假，但立法院在去年三讀通過《紀念日及節日實施條例》修法，勞動節變成全國「國定假日」，雖然家長的勞動節自由時間減少，但其實本質上假還是沒有被沒收，又回過頭來看，新的《紀念日及節日實施條例》也把教師節列為國定假日，，力挺這個增訂國定假日的政策「根本是德政」，讓各行各業都有更多休息日子。《NOWNEWS》記者也實際採訪到生育2寶的黃媽媽，她透露，自己育有一名9歲、就讀國小三年級的孩子，以及一名5歲、就讀私立幼兒園大班的幼童。過去勞動節因私立幼兒園教師原本就放假，加上國小低年級多為半天課程，而安親班當天也同步停課，家長實際上僅能「偷得半日閒」，多半利用時間處理日常瑣事。黃媽媽提到，也有部分家長因孩子已就讀全天班，得以趁機安排夫妻兩人短暫約會與休息。不過，此次政策改為全國一致放假後，她個人並未出現太大反彈，雖然坦言在家照顧孩子比上班更為勞累，但難得形成三天連假，反而能規劃全家出遊；對於育有兩名以上子女、且接送時間不同的家庭而言，「全部都放假」也讓行程安排相對單純。