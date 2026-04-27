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金管會上週宣布鬆綁國內股票型基金與主動式ETF投資單一公司股票的比率限制，投資上限將從現行的10%鬆綁，可不受投資1成的限制，但上限仍不能超過基金淨資產價值25%，被視為「台積電條款」；這一消息也讓國際財經媒體紛紛關注台積電接下來的股價表現。金管會證期局副局長黃仲豪23日表示，國內股票型基金與主動式ETF投資單一公司的股票，這檔股票占台股加權股價指數比重逾1成者，可不受原本投資1成的限制。投資此個股比重不能超過個股占台股比重，且投資個股加計公司金融債券的總金額，應以基金淨資產價值25%為上限。台股權重前三名分別為台積電（44.3%）、台達電（3.48%）與鴻海（2.54%）。按照新規「個股市值比重逾1成」的門檻條件，目前台股僅有台積電一檔符合放寬資格，因此被認為是台積電條款。此次鬆綁是否將讓更多台股基金、主動式ETF資金加碼台積電備受關注，台積電在上周五持續大漲，財經媒體巴倫周刊提到，美國投資人可能無法完全享受到台股台積電的這一波漲勢。巴倫周刊指出，這項政策變化的一個影響，可能縮小台積電在台灣上市股票與其美國存託憑證（ADR）之間長期存在的價差。由於美國存託憑證較容易被國際投資人取得，通常會以較高價格交易。台積電ADR在上周五也上漲5.17%，收在402.46美元。由於每一單位 ADR 代表 5 股普通股，這相當於每股普通股約 80.15 美元，台股的台積電收在 2185 元（約 69.40 美元）。彭博則提到，摩根大通在報告中表示，此舉可能會吸引超過60億美元的資金流入，上限調整後，或有助於台股加權指數達到40,000點。瑞士聯合私人銀行Union Bancaire Privee董事總經理Vey-Sern Ling指出，持倉上限提高到25%後，本地基金將增持台積電股票，最終會縮小與美國台積電ADR的價差。