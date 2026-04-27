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台灣旅美好手李灝宇今（27）日在底特律老虎隊對戰紅人隊的比賽中，揮出大聯盟生涯首支全壘打，引發美國球迷在論壇（Reddit）與社群媒體上的瘋狂討論。李灝宇在繞壘時那種發自內心的純粹喜悅，以及他那極具力量感的小鋼炮身材，讓老虎隊球迷紛紛給予高度評價，更有人形容他的體格「結實得像磚頭一樣」。李灝宇在第7局代打敲出逆轉全壘打後，興奮地跳躍、不斷揮拳，並以極快的速度衝過壘包。老虎隊球迷紛紛留言表示：「那個繞壘簡直不可思議，我好愛他表現出的那種興奮感，甚至還被提醒要跑慢一點，笑死我了」、「看到這種純粹的喜悅，這就是棒球最迷人的地方」。不少球迷提到，李灝宇在繞過三壘時，隊友萊利（Riley Greene）已經在等著迎接他，而他臉上的燦爛笑容讓所有底特律球迷都為之動容。除了場上的表現，李灝宇那矮壯結實、充滿爆發力的身材也成為討論焦點。一名球迷推崇地表示：「這孩子練得像磚牆一樣結實，我絕對不想跟他打架。」另一名球迷則引用過往的球探報告形容：「幾年前有文章說他是『消防栓身材（Fire hydrant body）』，我超愛這個稱號。」論壇上更出現了許多以他名字為諧音的創意稱號，包括「Hao-Yu Like That?!」（就問你喜不喜歡？！）、「Hao-Yu Doin!!!!!!」（你好嗎！）以及「Hao-Lee Shit」（諧音驚嘆詞），顯示這位台灣小將已迅速擄獲底特律粉絲的心。儘管李灝宇並非天賦最頂尖的超級新秀，但他在場上的拼勁（Grit）深受認同。球迷表示：「他是過去20年來我最喜歡的新秀之一，他不是最有天賦的，但他拚了老命在打球，充滿鬥志。」當聽到李灝宇賽後說會把首轟球「像寶貝一樣抱著」時，球迷們更是被他的真誠圈粉。一位台灣球迷也在論壇留言：「希望台灣家鄉的球迷也跟他一樣興奮！」李灝宇用這一發全壘打不僅為老虎隊帶來領先，也為自己在大聯盟站穩腳跟跨出了巨大的一步。底特律球迷正引頸期盼，這位「台灣消防栓」能在未來的賽季中，持續用他的怪力帶給球隊更多驚喜。