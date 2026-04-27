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▲草蜢踏入演藝界40年，仍然在舞台上釋放熱力，也吸引許多大咖來欣賞演唱會。（圖／摘自 IG@lovegrasshopper）

▲59歲蔡一傑揭露自己的開腦手術與腦癌病況，儘管不想讓現場氣氛變得太感傷，粉絲仍為他心疼。（圖／摘自 IG@lovegrasshopper）

▲草蜢在香港紅館要連開7場演唱會，昨晚已進行完第一場的表演。（圖／摘自 IG@lovegrasshopper）

踏入演藝圈40週年的草蜢，在香港舉辦開7場《GRASSHOPPER THREE IN LOVE 草蜢演唱會》，昨（26日）晚間首場開跑，59歲蔡一傑前年腦腫瘤切除手術，突然在台上首度向全場觀眾揭露與病魔對抗的歷程，最剛開始本來做完義工後感覺頭暈、不適，向醫生朋友請教後，被建議馬上到醫院檢查，接著就被告知腦內有一個7公分的惡性腫瘤。他盡快接受手術將之切除，卻又在隔天就被主診醫生宣告癌細胞已擴散，讓他受到第2次打擊。蔡一傑、蔡一智、蘇志威組成的草蜢，曾是華人區唱跳第一天團，一直都給人活力四射的印象。不過前年蔡一傑缺席草蜢的美國巡演，後來才知道是去動了腦部手術、將惡性腫瘤切除。之後他就努力調養身體、回復最佳狀態，沒有在演唱會中再次缺席，還又唱又跳，相當賣力。可是他親口透露罹患腦癌的過程，讓粉絲聽到他開腦手術完隔天就被宣布癌細胞擴散，都覺得很感傷。對此蔡一傑表示，自己沒有放棄，還在尋求很多方法繼續醫治，也向觀眾們呼籲，人生匆匆很快就過，既然來到世上，怎樣也要玩得痛快，把這張圖畫紙畫到漂亮才離開這世界。他的這句話贏得台下熱烈掌聲。他坦言以前有人曾說過要及時行樂，過去自己完全不知道要怎樣才可以，現在終於懂了，更演唱一首〈及時行樂〉獻給全場觀眾，唱到一半時難忍心中的感觸，眼角已泛著淚光。由於草蜢在演藝界多年廣結善緣，有交情的重量級大咖也不少，昨晚的首場除了有成龍、劉德華、郭富城、張學友、梁詠琪、謝霆鋒、杜德偉等送祝賀花籃，關之琳、陳小春、謝天華、張智霖、袁詠儀、李嘉欣、黃子華等親自到場欣賞，被形容「星光媲美頒獎典禮」。蔡一傑一度失去重心差點跌倒，幸好有驚無險，而蔡一智與蘇志威語帶輕鬆問候台下觀眾，則炒熱了現場氣氛。