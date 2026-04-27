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▲科爾分析，詹姆斯的才華與喬丹的技術風格完全不同，詹姆斯展現的是一種「整體性」的比賽：利用節奏、體能天賦與傳球來主宰賽場。（圖／美聯社／達志影像）

▲科爾強調，當年每個人在系列賽面對喬丹時，心裡都知道自己會輸。（圖／美聯社／達志影像）

隨著41歲的詹姆斯（LeBron James）在2026年季後賽首輪帶領洛杉磯湖人隊強勢挺進，關於他與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）誰才是史上最佳（GOAT）的爭論再度沸騰。曾與喬丹並肩作戰奪冠、也曾多次在總決賽帶領勇士對抗詹姆斯的教練科爾（Steve Kerr），近期接受《紐約客》專訪時發表了誠實且深刻的見解。科爾直言詹姆斯是人類史上最偉大的運動員，但在「球場情緒統治力」上，喬丹仍是無人能及的唯一。科爾在訪談中對詹姆斯的身體素質與長壽紀錄給予了最高評價。柯爾表示：「我認為他字面上就是這顆星球上、甚至是人類歷史過程中，最偉大的運動員。他簡直是一台機器。」科爾分析，詹姆斯的才華與喬丹的技術風格完全不同，詹姆斯展現的是一種「整體性」的比賽：利用節奏、體能天賦與傳球來主宰賽場。科爾提到：「我一直覺得得分對詹姆斯來說是次要的，但他卻成了NBA歷史得分王。」目前詹姆斯不僅登頂歷史得分榜，並在生涯第23個賽季依舊維持頂尖水準，助攻數也高居史上第4。儘管認可詹姆斯的運動天賦，科爾也指出詹姆斯有一點確實不如喬丹，那就是對比賽與對手的「情緒壓制力」。科爾回憶起公牛時期：「和喬丹一起打球，我看到了那種殺手本能。他擁有一種情緒上的統治力，不僅是對對手，甚至是對裁判和整個球館。在詹姆斯身上，我沒看到那種特質。」科爾強調，當年每個人在系列賽面對喬丹時，心裡都知道自己會輸，「除了比爾羅素（Bill Russell），可能沒人能像他那樣。在籃球場上，我從未有過像面對喬丹時那樣的感覺。」在目前的2026年季後賽首輪中，詹姆斯的表現再次印證了科爾的評價。即便湖人隊兩大得分主力唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）缺陣，41歲的詹姆斯依然每場出賽超過38分鐘，並在第三戰延長賽投進關鍵球，帶領湖人對休士頓火箭隊取得3：0的聽牌領先。科爾曾帶領勇士與詹姆斯的騎士隊連續4年在總決賽交手，也曾在2024年巴黎奧運執教詹姆斯。這位跨時代的見證者認為，兩人的強大各處於不同的極端：一個是人類運動能力的極致與全能代名詞，另一個則是精神意志與戰場統治力的化身。這番評論也為這場永無止盡的GOAT大戰，提供了最權威的視角。