2026年世界盃足球賽今（12）日正式揭幕，A組賽事率先登場，由地主墨西哥迎戰南非，最終墨西哥靠著穩定攻守表現，以2比0順利拿下開幕戰勝利。不過就在全球球迷瘋世足之際，卻有台灣網友發現，今年國內討論度似乎不如往年熱烈，相關商品、中文觀戰資訊都相對少見，也讓不少老球迷開始好奇，世界盃在台灣是否真的不再像過去那樣受到關注。
2026世足熱度沒有以前高了？一票人點關鍵原因
一名網友日前在Threads發文表示，這屆世界盃開打後，感覺台灣整體討論度相當有限，不但周邊商品難找，連完整的中文觀戰指南也不多見。回想起過去大學時期，曾和同學一起窩在麥當勞熬夜看球、討論戰況，如今卻感受不到當年的熱鬧氛圍，因此忍不住發問：「不知道是不是我的錯覺？」
貼文曝光後立刻引起討論，不少網友認為最大的原因就是主辦地點。由於本屆世界盃由墨西哥、美國與加拿大共同舉辦，多數比賽時間落在台灣深夜至清晨，對上班族與學生而言相當不友善。
一票球迷表示，「美加墨世界盃的時差，熱度低很正常」、「當然是時差問題，有幾次在日韓、俄羅斯，比較容易看得到很多場」、「美洲時間不友善，上次是亞洲時間」、「這次時差真的影響很大」。
除了時差因素外，也有不少人坦言，足球在台灣的基礎關注度原本就不如棒球、籃球，因此世界盃熱度出現落差其實不令人意外，但開打後加上運彩投注熱潮，就會開始有討論熱度了，「台灣人本來就對足球興趣不大，在台灣本來足球就不是熱門的選項，總之開打才會關注」、「等專業的分享運彩投注以後熱度就會來了」、「我以為大部分台灣人看世界盃只是為了玩運彩」。
2026世界盃32強分組名單一次看
🟡A組：墨西哥、南非、南韓、捷克
🟡B組：加拿大、波士尼亞與赫塞哥維納、卡達、瑞士
🟡C組：巴西、摩洛哥、海地、蘇格蘭
🟡D組：美國、巴拉圭、澳洲、土耳其
🟡E組：德國、庫拉索、象牙海岸、厄瓜多
🟡F組：荷蘭、日本、瑞典、突尼西亞
🟡G組：比利時、埃及、伊朗、紐西蘭
🟡H組：西班牙、維德角、沙烏地阿拉伯、烏拉圭
🟡I組：法國、塞內加爾、伊拉克、挪威
🟡J組：阿根廷、阿爾及利亞、奧地利、約旦
🟡K組：葡萄牙、剛果民主共和國、烏茲別克、哥倫比亞
🟡L組：英格蘭、克羅埃西亞、加納、巴拿馬
2026世界盃哪裡看？線上、電視、文字轉播平台整理
📍線上平台
Hami Video
愛爾達體育台
📍中華電信MOD
愛爾達體育1台（CH200）
愛爾達體育2台（CH201）
愛爾達體育3台（CH202）
愛爾達體育4台（CH203）
📍電視平台
東森電視
台視／台視主頻（有線電視CH8／CH7、數位電視CH15）
📍文字即時戰況
FIFA官方App：提供即時比分、先發名單、賽程與數據資訊。
FIFA官網戰績表：可查詢分組排名、晉級樹與各隊戰績，方便賽後快速掌握最新戰況。
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一名網友日前在Threads發文表示，這屆世界盃開打後，感覺台灣整體討論度相當有限，不但周邊商品難找，連完整的中文觀戰指南也不多見。回想起過去大學時期，曾和同學一起窩在麥當勞熬夜看球、討論戰況，如今卻感受不到當年的熱鬧氛圍，因此忍不住發問：「不知道是不是我的錯覺？」
貼文曝光後立刻引起討論，不少網友認為最大的原因就是主辦地點。由於本屆世界盃由墨西哥、美國與加拿大共同舉辦，多數比賽時間落在台灣深夜至清晨，對上班族與學生而言相當不友善。
除了時差因素外，也有不少人坦言，足球在台灣的基礎關注度原本就不如棒球、籃球，因此世界盃熱度出現落差其實不令人意外，但開打後加上運彩投注熱潮，就會開始有討論熱度了，「台灣人本來就對足球興趣不大，在台灣本來足球就不是熱門的選項，總之開打才會關注」、「等專業的分享運彩投注以後熱度就會來了」、「我以為大部分台灣人看世界盃只是為了玩運彩」。
2026世界盃32強分組名單一次看
🟡A組：墨西哥、南非、南韓、捷克
🟡B組：加拿大、波士尼亞與赫塞哥維納、卡達、瑞士
🟡C組：巴西、摩洛哥、海地、蘇格蘭
🟡D組：美國、巴拉圭、澳洲、土耳其
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🟡F組：荷蘭、日本、瑞典、突尼西亞
🟡G組：比利時、埃及、伊朗、紐西蘭
🟡H組：西班牙、維德角、沙烏地阿拉伯、烏拉圭
🟡I組：法國、塞內加爾、伊拉克、挪威
🟡J組：阿根廷、阿爾及利亞、奧地利、約旦
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