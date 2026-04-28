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▲《花甲少年趣旅行》過去找來多組嘉賓到各地旅遊，如今驚傳要收攤。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

跨世代組合成招牌 節目特色成功突圍

電視寒冬與內容疲乏夾擊 製作面臨多重壓力

台灣長壽旅遊實境節目《花甲少年趣旅行》自2022年開播以來，以跨世代組合與輕鬆旅行內容累積穩定觀眾群，至今已播出超過190集並邁入第13季，不過近期卻傳出節目可能在新一季製作完成後畫下句點，引發外界關注。《花甲少年趣旅行》節目固定採用2資深藝人+2偶像進行，近日找來詹姆士、蔡燦得、黃偉晉與林思宇仍難救頹勢，而節目停播的原因曝光，據傳跟節目新鮮感以及電視產業不景氣影響有關。根據《CTWANT》報導，長壽外景節目《花甲少年趣旅行》近日驚傳即將收攤，節目最大特色在於固定採用「2位資深藝人＋2位年輕偶像」的組合模式，透過世代差異激盪出自然互動，節目以每4集為一個旅行單元，記錄藝人從陌生到熟悉的過程，並透過對話與相處展現不同價值觀，這樣的設定成功打造節目辨識度，也讓觀眾在娛樂之外，看見不同年齡層之間的交流與碰撞火花。節目播出期間曾邀請多位知名藝人參與，包括詹姆士、蔡燦得、黃偉晉與林思宇等人，透過不同組合帶來新鮮火花，近期走訪桃園、新竹等地的內容也曾帶動收視再創新高，此外節目過去也邀請許富凱等藝人客串，增加內容多樣性，成功維持話題熱度。不過節目製作過程並非一路順遂，疫情期間原訂的海外拍攝計畫被迫中斷，直到2023年才首次恢復出國錄影，拓展至香港等地，此外隨著節目集數增加，旅遊路線與來賓安排逐漸出現重複情況，新鮮感下降；加上電視產業整體環境不景氣，廣告招商與資源整合困難，也讓製作單位承受不小壓力，成為節目可能收攤的關鍵因素。針對節目將結束的傳聞，東森電視目前回應，節目仍正常播出中，製作團隊也持續進行錄影與拍攝，並未正面證實停播消息。不過外界普遍認為，若相關挑戰未能改善，節目未來走向仍存在變數，不只《花甲少年趣旅行》面臨此問題，近期多個節目傳出收攤、改組，都是台灣影視產業面臨寒冬的縮影。