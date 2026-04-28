勞動節連假即將到來，「感謝你、辛苦了」免費貼圖祝福勞動節快樂！本周免費貼圖更新，LINE官方貼圖小舖今（28）日上架2組全新的免費貼圖，《NOWNEWS今日新聞》再找出未上架的3組隱藏貼圖，包括中華賓士推出全螢幕大貼圖，免加好友就能一鍵下載。合計共17組貼圖通通不用錢，快下載最新早安圖、晚安圖。
近期出現「LINE貼圖打不開」狀況，《NOWNEWS今日新聞》記者實測，若是LINE貼圖當機，手機顯示「系統暫時發生問題」的故障畫面，可將LINE應用程式關閉再重新開啟，重試1至2次就能正常進入。
🟡「免費貼圖小舖」4月28日最新上架
📍與吉祥物「BUBI」一起「鯨」采生活（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/28
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍LINE購物夯話題 × EFFY（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/28
使用效期：90天
取得條件：加入好友
🟡「隱藏版」免費貼圖專區
📍LINE購物 × 水水皮蛋（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/26
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍中華賓士 × BOUNCE 限定大貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/24
使用效期：180天
取得條件：無條件下載
📍COCO BEACH 摯友限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/07/23
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件
📍LINE購物品牌名店 × 公主吃布丁（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/15
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍COCO BEACH 限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/16
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍LINE禮物 × 獨角龍豆豆與豆比（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/13
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍益富壯壯阿富×黑虎將軍-馬上易富（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/01
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍慶祝百週年！GODIVA 與你甜蜜每一天（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/10
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍南國國際生活節 來一場半島夢遊！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/30
使用效期：180天
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🟡LINE「貼圖小舖」4月免費貼圖整理
📍海委會海洋母親節（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/14
使用效期：180天
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📍辦公室酸甜日常（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/14
使用效期：180天
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📍LINE購物直播 × 町町噹噹狗生活（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/14
使用效期：90天
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📍LINE購物 × 周氏喵喵（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/06
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍LINE TV｜啾波麻糬（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/29
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍北富銀×ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/11
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件
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🟡「免費貼圖小舖」4月28日最新上架
📍與吉祥物「BUBI」一起「鯨」采生活（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/28
使用效期：180天
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📍LINE購物 × 水水皮蛋（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/26
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下載期限：2026/05/24
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下載期限：2026/07/23
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下載期限：2026/05/15
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下載期限：2026/05/16
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下載期限：2026/05/13
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📍益富壯壯阿富×黑虎將軍-馬上易富（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/01
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📍慶祝百週年！GODIVA 與你甜蜜每一天（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/10
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下載期限：2026/04/30
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🟡LINE「貼圖小舖」4月免費貼圖整理
📍海委會海洋母親節（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/14
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下載期限：2026/05/14
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下載期限：2026/05/14
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下載期限：2026/05/06
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📍LINE TV｜啾波麻糬（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/29
使用效期：90天
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📍北富銀×ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/11
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